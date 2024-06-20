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大量瓦斯外洩、泥水噴濺！新北中和工地挖破瓦斯管線 消防急疏散

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大量瓦斯外洩、泥水噴濺！新北中和工地挖破瓦斯管線 消防急疏散

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導

新北市中和區中興街一處工地建案今施工時，工人不慎把瓦斯管線挖破，造成大量瓦斯外洩，甚至連地底的泥水都噴濺而出，消防局獲報後到場將周遭100公尺人員疏散，瓦斯公司也已在現場維修中，新北市工務局表示，該工地未做妥安全防護措施，將依違反建築法第63、89條規定勒令停工。

該建案起造人是潤隆建設股份有限公司，預計施作1幢2棟，地上14層、地下5層的建築物，共275戶，目前正在備查屋頂版勘驗。

工務局表示，工地已申請路權施作水導溝，今日進行道路試挖，施工過程不慎挖破瓦斯管線，已立即通報消防局，目前消防局於現場進行灑水作業，新海瓦斯已到場。工務局也派員前往現場處理，因工地施工未做妥安全防護措施，將依違反建築法第63、89條規定勒令停工。

新北市中和區中興街一處工地建案今施工時，工人不慎把瓦斯管線挖破。圖／新北市工務局提供
新北市中和區中興街一處工地建案今施工時，工人不慎把瓦斯管線挖破。圖／新北市工務局提供
新北市中和區中興街一處工地建案今施工時，工人不慎把瓦斯管線挖破，消防局獲報後已到現場。圖／新北市工務局提供
新北市中和區中興街一處工地建案今施工時，工人不慎把瓦斯管線挖破，消防局獲報後已到現場。圖／新北市工務局提供

工人 建築 瓦斯外洩

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