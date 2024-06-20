大量瓦斯外洩、泥水噴濺！新北中和工地挖破瓦斯管線 消防急疏散

新北市中和區中興街一處工地建案今施工時，工人不慎把瓦斯管線挖破，造成大量瓦斯外洩，甚至連地底的泥水都噴濺而出，消防局獲報後到場將周遭100公尺人員疏散，瓦斯公司也已在現場維修中，新北市工務局表示，該工地未做妥安全防護措施，將依違反建築法第63、89條規定勒令停工。

該建案起造人是潤隆建設股份有限公司，預計施作1幢2棟，地上14層、地下5層的建築物，共275戶，目前正在備查屋頂版勘驗。