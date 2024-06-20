新北貨車追撞車禍 男夾困駕駛座20分鐘送醫

新北市新店區今天下午發生一起貨車追撞車禍，張姓男子夾困駕駛座，消防人員到場費時20分鐘才將人救出送醫，張男因右腳受傷，由救護車送醫，至於車禍確實發生原因，現由警方調查釐清中。

新北市消防局今天下午1時獲報，新店區安康路一段發生兩輛貨車追撞車禍，現場有人受困車內，動彈不得，消防人車趕抵現場，發現貨車駕駛張姓男子（48歲）因車頭嚴重變形，夾困在駕駛座上，消防人員於下午1時21分，費時約20分鐘才將人救出送醫。

張男經救護人員現場檢視，意識清楚但因右腳撞傷紅腫，由救護車送往新店耕莘醫院急救。安康路2線車道因這起車禍影響1線道，一度造成後方嚴重塞車，事故排除才恢復正常通行。車禍確實發生原因及責任歸屬，現由警方調查釐清中。