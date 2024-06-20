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台東員警騎車疑撞環頸雉 噴飛50公尺送醫恢復呼吸心跳

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導

台東市東49縣道今中午傳紅牌重機自撞意外，29歲吳姓警員連人帶車噴飛50公尺後，墜落路旁半層樓高的產業道路上，命危緊急送醫搶救，已恢復呼吸心跳。相關事故原因警方調查釐清中。

這起意外發生在中午12點多，吳姓男子騎著紅牌大型重機車，行經東49縣道由西向東時，疑撞到環頸雉後，失控撞擊2棵路樹，連人帶車噴飛50公尺再墜入半層樓高的產業道路上。

民眾發現立即報警處理，警消抵達現場時，發現機車橫躺道路上，車頭毀損變形，吳男沒有呼吸心跳，立即給予急救，並緊急送往馬偕醫院，幸經搶救已恢復呼吸心跳，轉入加護病房治療觀察。

目擊民眾向警方表示，當時騎士好像有撞到東西後，整輛車就不穩失控撞到路樹噴飛滑行，現場也發現1隻疑被撞擊死亡的環頸雉，有可能撞到環頸雉才導致車禍發生。

警方進一步調查騎士身分，為服務於關山警分局鹿野分駐所吳姓警員，至於車禍真正原因，已由台東警分局調查中。呼籲民眾行車遵守交通速限，務必減速慢行。

台東市東49縣道今中午傳紅牌重機自撞意外，29歲吳姓騎士連人帶車噴飛50公尺後，墜落路旁半層樓高的產業道路上，命危緊急送醫搶救，已恢復呼吸心跳。圖／民眾提供
台東市東49縣道今中午傳紅牌重機自撞意外，29歲吳姓騎士連人帶車噴飛50公尺後，墜落路旁半層樓高的產業道路上，命危緊急送醫搶救，已恢復呼吸心跳。圖／民眾提供
紅牌重機自撞事故現場發現1隻疑遭撞擊死亡的環頸雉。圖／民眾提供
紅牌重機自撞事故現場發現1隻疑遭撞擊死亡的環頸雉。圖／民眾提供

台東 失控 警察 路樹

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