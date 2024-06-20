快訊

台股勁揚196點收23,406點 鴻海大漲7%、台積電收平盤

蘋果中止開發Vision Pro 2！專家列2點讚「是好事」：可再創蘋果奇蹟

台大妹應徵陪讀 國中生家長開「3小時500元」！網罵翻曝15年前價格

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／北巿失業男搶女高中生、偷8旬保全手機 紅色鐵馬撞女警仍被逮

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

39歲游姓失業男子因情緒不穩、缺錢花用，6月5日騎紅色腳踏車尾隨女高中生，涉搶奪女學生手機逃逸，隔天假裝向大樓8旬保全問路，趁機偷走保全手機，北市建成派出所陳姓女警在重慶北路發現「紅色鐵馬」蹤影，立即上前追捕，通報警網逮獲游男到案。士林地檢署偵結，依搶奪、竊盜罪嫌起訴。

起訴指出，今年6月5日上午6時許，游男騎機車行經北市民權西路、重慶北路二段交叉路口，見女高中生站在人行道上等綠燈準備過馬路，趁她來不及防備搶走手機，加速逃離現場。隔天上午7時許，游男再度騎「紅色鐵馬」出沒大同區，行經承德路某大樓，假裝向8旬保全問路，涉偷走保全放在櫃台桌上的手機。

大同警方通報鄰近派出所巡查圍捕，建成派出所陳姓女警，因他案著便服騎車在轄內調閱監視器，行經重慶北路巷弄，發現紅色鐵馬，立即上前盤查。游男竟騎腳踏車碰撞騎機車的女警，幸好，線上警網及時到場，警方們命「趴下！趴下！」順利逮捕游男。

有酒駕、竊盜前科的游男，曾和同事爆發口角嗆，「跟我玩，你會哭」，挨告恐嚇罪嫌。此次落網坦承犯行，他稱，因失業心情不好，又缺錢花用才會搶手機、偷手機。檢方依監視器畫面、扣案2支手機等，認定犯搶奪、竊盜罪嫌，依法起訴。

游男騎腳踏車碰撞陳姓女警，所幸線上警網及時趕到，順利壓制逮捕游男。記者李隆揆／翻攝
游男騎腳踏車碰撞陳姓女警，所幸線上警網及時趕到，順利壓制逮捕游男。記者李隆揆／翻攝
警方見紅色鐵馬蹤跡，通報警網逮獲犯嫌。記者蕭雅娟／翻攝
警方見紅色鐵馬蹤跡，通報警網逮獲犯嫌。記者蕭雅娟／翻攝
游男騎腳怕車碰撞陳姓女警，所幸線上警網及時趕到，順利壓制逮捕游男。記者李隆揆／翻攝
游男騎腳怕車碰撞陳姓女警，所幸線上警網及時趕到，順利壓制逮捕游男。記者李隆揆／翻攝

失業 女警 恐嚇 搶劫

延伸閱讀

竹北女警成警界惡鬥棋子？新竹也曾發生假媒體亂爆料

獨／竹北女警下海兼差？行政調查結束還她清白 但因這事風波未平

一時好奇查女警個資…偵查小隊長曾獲全國模範警察 懲戒法院判決出爐

「特斯拉哥」影射台中女警賣淫...警斥不實要追查 臉書影片急下架

相關新聞

影／苗栗市千葉火鍋起火復燃 全面燃燒警消灌救中

苗栗市國華路千葉火鍋苗栗尊爵館今天兩度起火，第二次上午10點半餘燼復燃，一發不可收拾，建築物全面燃燒，濃煙籠罩幾十公尺，...

台南下士班長整理靶場後回營區 擦撞水泥車捲輪下重傷昏迷

台南市官田區三塊厝今天上午發生一起車禍，20歲宋姓志願役下士班長與同袍完成任務，要返回官田203旅營區時，不慎與水泥預拌...

又傳疑恐怖情人情殺命案！ 身心科醫師提醒危險情人六大特徵

嘉義市凌晨傳出疑情殺血案，44歲陳姓男子帶鋁梯，跑到自強街前妻現任邱姓男友住家，從外牆架梯爬上2樓採光罩，翻入陽台、打破...

影／北巿失業男搶女高中生、偷8旬保全手機 紅色鐵馬撞女警仍被逮

39歲游姓失業男子因情緒不穩、缺錢花用，6月5日騎紅色腳踏車尾隨女高中生，涉搶奪女學生手機逃逸，隔天假裝向大樓8旬保全問...

桃園臨停路邊開車門 後方車直接撞上來

39歲黃姓男子將車輛臨停於桃園中壢區自強一路，開車門時未注意後方車輛，與78歲的林姓女駕駛發生擦撞，雙方酒測值皆為0，詳...

南投縣洗刷行人地獄、展開大執法 3天開出178張罰單

為洗刷行人地獄污名，南投縣警局上周在全縣各重要路口，針對車輛不停讓行人，以及無號誌路口未停車再開進行大執法，3日下來共取...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。