影／北巿失業男搶女高中生、偷8旬保全手機 紅色鐵馬撞女警仍被逮

39歲游姓失業男子因情緒不穩、缺錢花用，6月5日騎紅色腳踏車尾隨女高中生，涉搶奪女學生手機逃逸，隔天假裝向大樓8旬保全問路，趁機偷走保全手機，北市建成派出所陳姓女警在重慶北路發現「紅色鐵馬」蹤影，立即上前追捕，通報警網逮獲游男到案。士林地檢署偵結，依搶奪、竊盜罪嫌起訴。

起訴指出，今年6月5日上午6時許，游男騎機車行經北市民權西路、重慶北路二段交叉路口，見女高中生站在人行道上等綠燈準備過馬路，趁她來不及防備搶走手機，加速逃離現場。隔天上午7時許，游男再度騎「紅色鐵馬」出沒大同區，行經承德路某大樓，假裝向8旬保全問路，涉偷走保全放在櫃台桌上的手機。

大同警方通報鄰近派出所巡查圍捕，建成派出所陳姓女警，因他案著便服騎車在轄內調閱監視器，行經重慶北路巷弄，發現紅色鐵馬，立即上前盤查。游男竟騎腳踏車碰撞騎機車的女警，幸好，線上警網及時到場，警方們命「趴下！趴下！」順利逮捕游男。

有酒駕、竊盜前科的游男，曾和同事爆發口角嗆，「跟我玩，你會哭」，挨告恐嚇罪嫌。此次落網坦承犯行，他稱，因失業心情不好，又缺錢花用才會搶手機、偷手機。檢方依監視器畫面、扣案2支手機等，認定犯搶奪、竊盜罪嫌，依法起訴。