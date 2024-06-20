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台南下士班長整理靶場後回營區 擦撞水泥車捲輪下重傷昏迷

聯合報／ 記者莊曜聰／台南即時報導

台南市官田區三塊厝今天上午發生一起車禍，20歲宋姓志願役下士班長與同袍完成任務，要返回官田203旅營區時，不慎與水泥預拌車發生擦撞，宋男遭捲入車下，警消到場協助將宋男脫困送醫，目前傷重昏迷中，詳細肇事原因有待警方調查。

據了解，宋姓志願役下士班長在新中營區服務，今天上午與同袍前往靶場整理場地，騎機車要返回營區，行經官田區渡拔里三塊厝南181線區道，與預拌混凝車發生車禍，他慘遭捲入車下，同袍見狀立刻報案救人。

南市消防局出動大內分隊等4車11人馳援，到場後20分鐘內協助宋男脫困，他頭部受傷、口鼻流血，意識昏迷，救護人員將他送往柳營奇美醫院救治中，詳細肇事原因有待麻豆交通分隊調查釐清，

宋姓下士班長騎車不慎與水泥預拌車擦撞，受困車下，警消將人救出送醫。圖／民眾提供
宋姓下士班長騎車不慎與水泥預拌車擦撞，受困車下，警消將人救出送醫。圖／民眾提供

台南 志願役 車禍

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