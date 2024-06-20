南投縣洗刷行人地獄、展開大執法 3天開出178張罰單

為洗刷行人地獄污名，南投縣警局上周在全縣各重要路口，針對車輛不停讓行人，以及無號誌路口未停車再開進行大執法，3日下來共取締187件，其中未停車再開高達161件、占逾9成，不停讓行人26件，南投交通隊指出，取締不是是唯一目的，主要是希望維護行人交通安全，宣導提醒民眾 行經路口務必禮讓行人與停讓。

警方表示，南投縣8個分局加上交通隊，9個分局同步展開大執法，3日下來取締以未停車再開違規行為最多，交通隊於南投市、草屯鎮共取締48件，再來是集集分局、中興分局於轄區各取締29件；至於路口不停讓行人，各地違規較為零星，以埔里分局取締件數8件最多。

警方說，小路口民眾容易忽略車速，取締不停讓以車輛在行人穿越道上，距離行人一個車道寬約3公尺以內，以及前懸已進入行人穿越道上為認定基準，汽車不停讓處6000元、機車處1200元罰鍰；行經閃紅燈號誌路口，或有「停車再開」、「停」標字路口，若未完全停車再開者，汽車處1500元、機車處1200元罰鍰，3日下來共開罰178件違規。

南投縣警局表示，針對南投市三和三路與公園街口、草屯鎮太平路與育英街口、埔里鎮中山路二段與北辰街口、竹山鎮集山路與前山路口等24處易發生事故路口，展開車輛不停讓行人交通大執法，重點取締項目除路口不停讓行人外，也包括非號誌化路口未依標誌、標線、號誌停車再開；自7月1日，縣內另有3處路口的科技執法設備也將加入取締行列，駕駛人不可不注意。

警方強調，駕駛人行經路口時一定要停車禮讓行人，且車子要距離行人三公尺一個車道寬，否則都會被取締，依現行道路交通管理處罰條例規定，汽車若不停讓行人可處6000元罰鍰，機車處1200元，另不停讓視障人士可加重處罰至最高7200元。