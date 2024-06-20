影／苗栗市千葉火鍋起火復燃 全面燃燒警消灌救中
苗栗市國華路千葉火鍋苗栗尊爵館今天兩度起火，第二次上午10點半餘燼復燃，一發不可收拾，建築物全面燃燒，濃煙籠罩幾十公尺，沒有人員受困，苗栗縣政府消防局出動大批人車，持續灌救中。
苗栗市國華路千葉火鍋苗栗尊爵館廚房，今天凌晨4點51分起火，消防局出動13車、26名人員灌救，上午約6點熄滅，千葉火鍋局部約18坪面積燒毀，起火當時店內並沒有人員上班受困。
火調人員進入火場調查，裝潢夾層餘燼疑似接觸到新鮮空氣，上午10點半復燃，一發不可收拾，迅速蔓延整棟建築，消防局再次出動雲梯車等13輛、26人趕往灌救，火勢相當猛烈，濃煙籠罩在國華路附近，單線管制交通，中午12點20分火勢控制，目前仍在灌救中，起火原因及損失有待進一步調查。
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