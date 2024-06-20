快訊

馬昔想為府內設委員會訂法源遭擋 換人當家綠能你不能？

賣舊屋換新房…本要繳百萬的稅！他「這2動作」：最後申報出去的數字0元

核三如期除役將陷缺電危機？麥寮電廠傳續約 環團批無預警跳票

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高雄男造「遙控炸彈」裝在情敵車上 送驗發現真的會爆炸

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄61歲胡姓男子不滿鄭姓男子介入他與黃女感情，去年10月29日凌晨3時許，在家利用電池、汽油、火藥、磁鐵製作簡易爆裂物，隨後安裝在鄭男機車上，所幸附近民眾看到胡男形跡可疑，告知鄭男後，成功發現該顆「炸彈」，雄檢今偵結，依槍砲等罪嫌起訴。

該顆「炸彈」經檢警送驗後，發現製作精細，胡男利用8顆電池串聯，將汽油、火藥塞進玻璃瓶中後，再以磁鐵、鐵片包覆結合，裝有火藥、汽油的玻璃瓶並有電熱絲連接，還有機械式定時器、微動開關。

且炸彈採「遙控」啟動，只要無線接收模組接到訊後，就對導通迴路，電熱絲通電後，就能點燃玻璃瓶內的火藥、汽油，就具殺傷力。

檢警調查，胡男不滿鄭姓男子跟他女友走得太近，去年10月29日凌晨3時許，在自家經營的美容用品店，用隨手可得的材料製作爆裂物。

完工後，胡男隨即跑到鄭男住處，將設計好的「炸彈」黏在鄭男機車後輪的避震器上，當時胡男安裝時，鄭男的鄰居碰巧看到他鬼鬼祟祟，當天中午碰到鄭男，就轉告鄭有人在機車旁「動手腳」。

鄭男走到機車檢查，隨即在避震器上發現該顆「炸彈」，嚇得馬上把車牽到派出所報案，警方出動爆裂物拆除小組，先完成炸彈拆除，再調閱監視器循線查緝胡男到案，還好該顆炸彈安裝後，開關沒打開，否則一啟動後果不堪設想。

因拆除的炸彈查驗到胡男DNA，胡男住處也查獲鋰電池、焊錫組、電線組等物，胡也坦承是想嚇唬鄭男，才會製作炸彈裝在他車上，綜合事證後，偵結將胡男依非法製作爆裂物罪嫌起訴。

胡男製作的炸彈經鑑定後，證實可遙控點燃且具殺傷力。記者張議晨／翻攝
胡男製作的炸彈經鑑定後，證實可遙控點燃且具殺傷力。記者張議晨／翻攝
胡男製作的炸彈經鑑定後，證實可遙控點燃且具殺傷力。記者張議晨／翻攝
胡男製作的炸彈經鑑定後，證實可遙控點燃且具殺傷力。記者張議晨／翻攝

炸彈

延伸閱讀

影／仁武、楠梓都去不成…警問一句話高雄男逃14公里遭逮

高雄小港醫院複合式手術房開幕 病患一站式「麻醉、定位、手術」開刀

住處搜出火藥！孫安佐晚間移送地檢 全程目光空洞、不發一語

高雄中油宿舍「千戶共用電表」費用大 住戶盼民生計價

相關新聞

又傳疑恐怖情人情殺命案！ 身心科醫師提醒危險情人六大特徵

嘉義市凌晨傳出疑情殺血案，44歲陳姓男子帶鋁梯，跑到自強街前妻現任邱姓男友住家，從外牆架梯爬上2樓採光罩，翻入陽台、打破...

北巿特斯拉遭惡意潑漆恐嚇「不要得罪抖音大哥」 警抓犯案兄弟檔

一輛特斯拉日前停車在北市南京西路上，遭不明人士毀損、潑黃色油漆，蘇姓駕駛拍影音稱，「不要等罪抖音大哥、直播主，不然就會變...

高雄男造「遙控炸彈」裝在情敵車上 送驗發現真的會爆炸

高雄61歲胡姓男子不滿鄭姓男子介入他與黃女感情，去年10月29日凌晨3時許，在家利用電池、汽油、火藥、磁鐵製作簡易爆裂物...

女駕曳引車下匝道失控側翻 路面頓時成沙灘

一名女子駕駛曳引車行經國道1號銅鑼匝道出口時失控翻覆，車斗滿載細沙散落覆蓋路面頓時宛如沙灘，歷時約4小時清理恢復交通；女...

高雄騎士耍帥「翹孤輪」下一秒慘摔還要吞罰單

高雄一名機車騎士昨天在楠梓區德民路口等紅燈時，一見綠燈就耍帥表演「翹孤輪」特技，結果下一秒狼狽慘摔馬路上，慘狀不僅全被後...

花上萬買假車牌！警送檢驗竟又遇同偽牌 車行3人遭辦

桃園一間二手車行在網路購買偽造車牌，結果前晚車行員工開車上路遇到酒駕臨檢，員警一看察覺有異，發現試車牌照其中一面是偽牌；...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。