高雄男造「遙控炸彈」裝在情敵車上 送驗發現真的會爆炸

高雄61歲胡姓男子不滿鄭姓男子介入他與黃女感情，去年10月29日凌晨3時許，在家利用電池、汽油、火藥、磁鐵製作簡易爆裂物，隨後安裝在鄭男機車上，所幸附近民眾看到胡男形跡可疑，告知鄭男後，成功發現該顆「炸彈」，雄檢今偵結，依槍砲等罪嫌起訴。

該顆「炸彈」經檢警送驗後，發現製作精細，胡男利用8顆電池串聯，將汽油、火藥塞進玻璃瓶中後，再以磁鐵、鐵片包覆結合，裝有火藥、汽油的玻璃瓶並有電熱絲連接，還有機械式定時器、微動開關。

且炸彈採「遙控」啟動，只要無線接收模組接到訊後，就對導通迴路，電熱絲通電後，就能點燃玻璃瓶內的火藥、汽油，就具殺傷力。

檢警調查，胡男不滿鄭姓男子跟他女友走得太近，去年10月29日凌晨3時許，在自家經營的美容用品店，用隨手可得的材料製作爆裂物。

完工後，胡男隨即跑到鄭男住處，將設計好的「炸彈」黏在鄭男機車後輪的避震器上，當時胡男安裝時，鄭男的鄰居碰巧看到他鬼鬼祟祟，當天中午碰到鄭男，就轉告鄭有人在機車旁「動手腳」。

鄭男走到機車檢查，隨即在避震器上發現該顆「炸彈」，嚇得馬上把車牽到派出所報案，警方出動爆裂物拆除小組，先完成炸彈拆除，再調閱監視器循線查緝胡男到案，還好該顆炸彈安裝後，開關沒打開，否則一啟動後果不堪設想。

因拆除的炸彈查驗到胡男DNA，胡男住處也查獲鋰電池、焊錫組、電線組等物，胡也坦承是想嚇唬鄭男，才會製作炸彈裝在他車上，綜合事證後，偵結將胡男依非法製作爆裂物罪嫌起訴。