女駕曳引車下匝道失控側翻 路面頓時成沙灘

一名女子駕駛曳引車行經國道1號銅鑼匝道出口時失控翻覆，車斗滿載細沙散落覆蓋路面頓時宛如沙灘，歷時約4小時清理恢復交通；女駕駛送醫救治無大礙，事故原因待釐清。

苗栗縣警察局苗栗分局今天透過文字說明指出，由劉姓女子（30歲）駕駛的曳引車19日下午1時20分許，由國道1號銅鑼出口下匝道欲匯入銅科北路時，不明原因翻覆，現場有大量細沙傾洩路面影響往來車輛行駛，巡邏員警立即趕往協助管制疏導交通。

警方指出，經通報銅鑼鄉公所及曳引車所屬公司到場，歷時約4小時才將散落細沙清除並排除事故車輛，於下午5時許恢復正常通車。

女駕駛因肩膀疼痛及手部多處擦傷，由救護車送醫救治無大礙，經酒精檢測已排除酒駕情形，詳細事故原因尚待調查釐清。

苗栗分局呼籲用路人，駕駛各型車輛應隨時注意車前狀況減速慢行，並遵守交通規則，以維護自身及他人交通安全。