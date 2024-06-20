快訊

馬昔想為府內設委員會訂法源遭擋 換人當家綠能你不能？

賣舊屋換新房…本要繳百萬的稅！他「這2動作」：最後申報出去的數字0元

核三如期除役將陷缺電危機？麥寮電廠傳續約 環團批無預警跳票

聽新聞
test
0:00 / 0:00

又傳疑恐怖情人情殺命案！ 身心科醫師提醒危險情人六大特徵

聯合報／ 記者魯永明李宗祐／嘉義即時報導

嘉義市凌晨傳出疑情殺血案，44歲陳姓男子帶鋁梯，跑到自強街前妻現任邱姓男友住家，從外牆架梯爬上2樓採光罩，翻入陽台、打破落地窗入內，持刀刺殺42歲邱男，24歲兒子受傷，畏罪逃到某汽車旅館內舉槍自戕，送醫搶救不治。嘉義市知心連冀診所院長、身心醫學科醫師李連冀，提供認識「危險情人」六大特徵，他說，了解危險情人可避免掉入可怕網羅。

知心連冀診所院長、身心醫學科醫師李連冀，擁有中正大學犯罪防治研究所碩士，他說，「危險情人」六大特徵：

「緊迫盯人」：不論任何行蹤都要報備，經常無合理性限制與其他朋友聚會，沒有個人自由空間，一定要掌握你所有行動。

「斥責別人」：認為你想法都是幼稚可笑，習慣反駁糾正、責罵你的言論，認為自己才是對的。

「態度輕蔑」：看不起你家庭、出身、學經歷、工作、同學、朋友，認為你與他/她身邊的人全都一無是處，甚至認為我會和你在一起是你修來福分，應該珍惜。

「過分干預」：要求你要以他/她的意見為主。

「漠視感受」：例如你生日想要浪漫一下，對方便說浪漫太花錢不好，情人想要兩人一起出去走走，就以功課或工作太忙為由推托。

「言語暴力」：交談時言語習慣夾雜髒話或羞辱字眼，習慣施加言語暴力迫使你屈服，特別是兩人意見不同時。

李連冀說，深入交往前宜先做一般朋友，多觀察了解個性，對網路認識，碰面機會不多者，更要特別謹慎，這不是老掉牙論調，是避免更大傷害，如果身陷危險關係，請趕緊求助。與危險情人分手要有特殊技巧，不要直接與對方硬碰硬，以免火上加油，需要花點時間慢慢疏遠，避免激怒對方蒙受攻擊；若因為過度受驚影響日常生活，可藉心理治療平復情緒，改善自責及內疚感覺。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

嘉義市凌晨傳出疑情殺血案，44歲陳姓男子到自強街前妻現任邱姓男友住家，從外牆架梯爬上2樓採光罩，翻入陽台、打破落地窗入內，持刀刺殺42歲邱男，24歲兒子受傷。記者魯永明／翻攝
嘉義市凌晨傳出疑情殺血案，44歲陳姓男子到自強街前妻現任邱姓男友住家，從外牆架梯爬上2樓採光罩，翻入陽台、打破落地窗入內，持刀刺殺42歲邱男，24歲兒子受傷。記者魯永明／翻攝
嘉義市凌晨傳出疑情殺血案，44歲陳姓男子殺死前妻現任邱姓男友，邱男兒子也受傷，他犯案後畏罪逃到某汽車旅館內舉槍自戕，送醫搶救不治。記者魯永明／翻攝
嘉義市凌晨傳出疑情殺血案，44歲陳姓男子殺死前妻現任邱姓男友，邱男兒子也受傷，他犯案後畏罪逃到某汽車旅館內舉槍自戕，送醫搶救不治。記者魯永明／翻攝
嘉義市凌晨傳出疑情殺血案，44歲陳姓男子畏罪逃到某汽車旅館內舉槍自戕，送醫搶救不治。記者魯永明／翻攝
嘉義市凌晨傳出疑情殺血案，44歲陳姓男子畏罪逃到某汽車旅館內舉槍自戕，送醫搶救不治。記者魯永明／翻攝
嘉義市凌晨傳出疑情殺血案，44歲陳姓男子畏罪逃到某汽車旅館內舉槍自戕，送醫搶救不治。記者魯永明／翻攝
嘉義市凌晨傳出疑情殺血案，44歲陳姓男子畏罪逃到某汽車旅館內舉槍自戕，送醫搶救不治。記者魯永明／翻攝

分手 恐怖情人 情殺 情緒 醫師

延伸閱讀

三重滅門女婿被捕緊抱愛犬「糯米」 心理師列10點解析：跟背叛、歸屬感有關

嘉義市驚傳2死1傷命案…他砍殺前妻男友父子 行凶後跑摩鐵開槍

相關新聞

又傳疑恐怖情人情殺命案！ 身心科醫師提醒危險情人六大特徵

嘉義市凌晨傳出疑情殺血案，44歲陳姓男子帶鋁梯，跑到自強街前妻現任邱姓男友住家，從外牆架梯爬上2樓採光罩，翻入陽台、打破...

北巿特斯拉遭惡意潑漆恐嚇「不要得罪抖音大哥」 警抓犯案兄弟檔

一輛特斯拉日前停車在北市南京西路上，遭不明人士毀損、潑黃色油漆，蘇姓駕駛拍影音稱，「不要等罪抖音大哥、直播主，不然就會變...

高雄男造「遙控炸彈」裝在情敵車上 送驗發現真的會爆炸

高雄61歲胡姓男子不滿鄭姓男子介入他與黃女感情，去年10月29日凌晨3時許，在家利用電池、汽油、火藥、磁鐵製作簡易爆裂物...

女駕曳引車下匝道失控側翻 路面頓時成沙灘

一名女子駕駛曳引車行經國道1號銅鑼匝道出口時失控翻覆，車斗滿載細沙散落覆蓋路面頓時宛如沙灘，歷時約4小時清理恢復交通；女...

高雄騎士耍帥「翹孤輪」下一秒慘摔還要吞罰單

高雄一名機車騎士昨天在楠梓區德民路口等紅燈時，一見綠燈就耍帥表演「翹孤輪」特技，結果下一秒狼狽慘摔馬路上，慘狀不僅全被後...

花上萬買假車牌！警送檢驗竟又遇同偽牌 車行3人遭辦

桃園一間二手車行在網路購買偽造車牌，結果前晚車行員工開車上路遇到酒駕臨檢，員警一看察覺有異，發現試車牌照其中一面是偽牌；...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。