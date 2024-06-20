又傳疑恐怖情人情殺命案！ 身心科醫師提醒危險情人六大特徵

嘉義市凌晨傳出疑情殺血案，44歲陳姓男子帶鋁梯，跑到自強街前妻現任邱姓男友住家，從外牆架梯爬上2樓採光罩，翻入陽台、打破落地窗入內，持刀刺殺42歲邱男，24歲兒子受傷，畏罪逃到某汽車旅館內舉槍自戕，送醫搶救不治。嘉義市知心連冀診所院長、身心醫學科醫師李連冀，提供認識「危險情人」六大特徵，他說，了解危險情人可避免掉入可怕網羅。

知心連冀診所院長、身心醫學科醫師李連冀，擁有中正大學犯罪防治研究所碩士，他說，「危險情人」六大特徵：

「緊迫盯人」：不論任何行蹤都要報備，經常無合理性限制與其他朋友聚會，沒有個人自由空間，一定要掌握你所有行動。 「斥責別人」：認為你想法都是幼稚可笑，習慣反駁糾正、責罵你的言論，認為自己才是對的。 「態度輕蔑」：看不起你家庭、出身、學經歷、工作、同學、朋友，認為你與他/她身邊的人全都一無是處，甚至認為我會和你在一起是你修來福分，應該珍惜。 「過分干預」：要求你要以他/她的意見為主。 「漠視感受」：例如你生日想要浪漫一下，對方便說浪漫太花錢不好，情人想要兩人一起出去走走，就以功課或工作太忙為由推托。 「言語暴力」：交談時言語習慣夾雜髒話或羞辱字眼，習慣施加言語暴力迫使你屈服，特別是兩人意見不同時。

李連冀說，深入交往前宜先做一般朋友，多觀察了解個性，對網路認識，碰面機會不多者，更要特別謹慎，這不是老掉牙論調，是避免更大傷害，如果身陷危險關係，請趕緊求助。與危險情人分手要有特殊技巧，不要直接與對方硬碰硬，以免火上加油，需要花點時間慢慢疏遠，避免激怒對方蒙受攻擊；若因為過度受驚影響日常生活，可藉心理治療平復情緒，改善自責及內疚感覺。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打

安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980