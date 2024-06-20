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北巿特斯拉遭惡意潑漆恐嚇「不要得罪抖音大哥」 警抓犯案兄弟檔

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

一輛特斯拉日前停車在北市南京西路上，遭不明人士毀損、潑黃色油漆，蘇姓駕駛拍影音稱，「不要等罪抖音大哥、直播主，不然就會變成這樣」。警方獲報後循線查出，李姓兄弟涉到場潑漆犯案，依恐嚇、毀損罪嫌送辦，初步未發現直播主涉案，將持續追查是否有共犯教唆犯案。

蘇姓男子本月11日凌晨1時，將特斯拉停在南京西路路邊停車格，卻遭人惡意潑漆、毀損，他懷疑是因與直播主的合約糾紛，才會遭潑漆恐嚇，拍下影片稱，「不要等罪抖音大哥、直播主，不然就會變成這樣」，並報案求助。

警方獲報後調閱監視器追查，40歲、33歲李姓兄弟2涉案，哥哥負責騎車、弟弟則是涉潑漆，全案依恐嚇、毀損罪嫌，移由士林地檢署偵辦，並經檢察官指揮持續追查是否有共犯教唆犯案。

大同分局呼籲，對於暴力案件，警方絕對從嚴追究，絕不寬貸，將持續加強轄內巡察，避免類似情況發生，以確保轄區治安平穩。

李姓兄弟涉嫌毀損特斯拉，涉犯恐嚇、毀損罪嫌。記者蕭雅娟／翻攝
李姓兄弟涉嫌毀損特斯拉，涉犯恐嚇、毀損罪嫌。記者蕭雅娟／翻攝
蘇姓駕駛拍影音稱，「不要等罪抖音大哥、直播主，不然就會變成這樣」。圖／翻攝黑色豪門企業
蘇姓駕駛拍影音稱，「不要等罪抖音大哥、直播主，不然就會變成這樣」。圖／翻攝黑色豪門企業
李姓兄弟涉嫌毀損特斯拉，涉犯恐嚇、毀損罪嫌。記者蕭雅娟／翻攝
李姓兄弟涉嫌毀損特斯拉，涉犯恐嚇、毀損罪嫌。記者蕭雅娟／翻攝

恐嚇 抖音 潑漆 特斯拉 直播主

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