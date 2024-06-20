北巿特斯拉遭惡意潑漆恐嚇「不要得罪抖音大哥」 警抓犯案兄弟檔

一輛特斯拉日前停車在北市南京西路上，遭不明人士毀損、潑黃色油漆，蘇姓駕駛拍影音稱，「不要等罪抖音大哥、直播主，不然就會變成這樣」。警方獲報後循線查出，李姓兄弟涉到場潑漆犯案，依恐嚇、毀損罪嫌送辦，初步未發現直播主涉案，將持續追查是否有共犯教唆犯案。

蘇姓男子本月11日凌晨1時，將特斯拉停在南京西路路邊停車格，卻遭人惡意潑漆、毀損，他懷疑是因與直播主的合約糾紛，才會遭潑漆恐嚇，拍下影片稱，「不要等罪抖音大哥、直播主，不然就會變成這樣」，並報案求助。

警方獲報後調閱監視器追查，40歲、33歲李姓兄弟2涉案，哥哥負責騎車、弟弟則是涉潑漆，全案依恐嚇、毀損罪嫌，移由士林地檢署偵辦，並經檢察官指揮持續追查是否有共犯教唆犯案。

大同分局呼籲，對於暴力案件，警方絕對從嚴追究，絕不寬貸，將持續加強轄內巡察，避免類似情況發生，以確保轄區治安平穩。