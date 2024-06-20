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影／屏警深夜查看怠速轎車遭衝撞 2警連開14槍嚇阻仍抗檢…畫面曝

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導

屏東警分局2名員警今天凌晨騎機車執行巡邏勤務時，在屏東市自由路段發現1輛白色轎車在路邊怠速停車，2人在轎車左側和後方停車下車查看，該車見員警靠近，隨即倒車撞倒後方的警用機車逃逸，2員警共開14槍嚇阻，該車仍持續抗檢加速逃離，造成1名員警手指擦挫傷；警方根據監視畫面已鎖定駕駛人身分，正全力追緝到案。

屏東警分局說，民生派出所2名員警今天凌晨0時40分執行巡邏勤務時，在屏東市自由路段發現1輛轎車，因時值深夜時分，該車停在路邊怠速，員警上前查看關心是否有需要協助，未料該輛轎車見員警靠近，立刻倒車衝撞執勤員警。

警方說，當時該車駕駛行為已有危害警察人員生命或身體安全，員警基於危害急迫狀況使用警械制止，該車仍持續抗檢，過程中共朝該車右前輪射擊14發，而後該車於自由路段往西方向逃逸，員警立即通報勤務指揮中心攔截圍捕，目前已鎖定駕駛人身分全力追緝中。

檠方說，該次衝撞過程中，造成其中1名員警手指擦挫傷及2輛警用巡邏機車受損，呼籲員警於執行勤務攔查時，駕駛人應配合受檢，若有犯罪拒捕逃逸行為，警方必全力查緝到底並嚴加偵辦絕不寬貸，以維護社會秩序與穩定社區治安。

屏東市自由路段發現1白色轎車在路邊怠速停車，2名員警停車查看，該車隨即倒車撞倒後方的警用機車逃逸，2員警連開14槍嚇阻仍抗檢逃離。圖／屏東警分局提供
屏東市自由路段發現1白色轎車在路邊怠速停車，2名員警停車查看，該車隨即倒車撞倒後方的警用機車逃逸，2員警連開14槍嚇阻仍抗檢逃離。圖／屏東警分局提供

屏東 警察

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