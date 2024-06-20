快訊

得來速AI點餐點到「培根冰淇淋」？美國麥當勞受不了急喊卡 終止IBM合作

北京要外送員「跟黨走」 透露三中全會民企政策走向？

撥穗儀式進行中…復旦大學畢典老師遭賞耳光 施暴者疑是台灣學生

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／新莊釣蝦場被堵遭毆、路人急報警…他下秒跳大排原因曝光

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

邱、林兩男上個月因係口角互生嫌隙，昨晚邱男前往新北市新莊區一間釣蝦場前堵人，沒多久林男與兩友走出，邱男持棍衝前朝著林男揮毆，路人驚見大喊報警。林男與2友攀降一旁大排水溝3人受傷，警、消到場協助3人上岸，林坦承通緝身分，警戒護送醫後，依法解送歸案，另追緝邱等3人到案說明。

據了解，林姓男子（32歲）與邱姓男子（29歲）今年5月因一場餐敘發生口角致生嫌隙。昨天晚上邱男得知林男與另兩友在新北市新莊區中港南路一家釣蝦場吃飯，邱男遂找來兩友陪同，驅車前往門口堵林。

昨晚10時許林男與友走出釣蝦場，邱男持棍衝前朝著林男一陣揮毆，過程中，路人看見大叫報警，林男爬起，跑往一旁3米高大排水溝，旋即攀降下去，林男兩友許男（32歲）、吳女（27歲）見狀也跟著往下跳。

警、消獲報趕抵，邱男等3人已駕車離去，趕緊使用吊臂協助林等3人脫困，檢視3人林男頭、手多處撕裂傷，許男（32歲）、吳女（27歲）則肢體擦挫傷，警詢問狀況，林男坦承身背洗錢防制法、傷害、妨害自由3條通緝，警先協助3人送醫沒有生命危險。

今天凌晨林男傷口清創，預計今早縫合後再帶回派出所偵詢，警詢後依法解送歸案，另持續追緝動手邱男3人到案說明。

新北新莊林男遭邱男毆打，林兩因通緝身分爬下3米高大排水溝，頭部撕裂傷送醫。記者曾伯愷／翻攝
新北新莊林男遭邱男毆打，林兩因通緝身分爬下3米高大排水溝，頭部撕裂傷送醫。記者曾伯愷／翻攝
新北新莊林男遭邱男毆打，林兩因通緝身分爬下3米高大排水溝，頭部撕裂傷送醫。記者曾伯愷／翻攝
新北新莊林男遭邱男毆打，林兩因通緝身分爬下3米高大排水溝，頭部撕裂傷送醫。記者曾伯愷／翻攝
新北新莊林男遭邱男毆打，林兩因通緝身分爬下3米高大排水溝，頭部撕裂傷送醫。記者曾伯愷／翻攝
新北新莊林男遭邱男毆打，林兩因通緝身分爬下3米高大排水溝，頭部撕裂傷送醫。記者曾伯愷／翻攝

排水溝 洗錢 通緝

延伸閱讀

全身脫光站新莊摩鐵門口 男稱「腦內聲音要他全裸上街」

反制歐盟 陸車廠呼籲提高大排量汽油車進口關稅

口角慘變命案！美房東槍殺一家4口後焚屍 最小5歲童也不放過

新莊離奇車禍「機車倒栽蔥插公車輪前車底」 路人憂：騎士還好嗎？

相關新聞

影／台中男才出醫院…騎YouBike疑搶黃燈遭撞死 母親在後全目睹

台中市林姓男子晚間肚子痛到醫院急診，今凌晨出院後和母親一起騎乘You Bike要回家，未料行經北屯區崇德路、文心路口時，...

大貨車與小黃變道不慎肇禍 國道8車連環追撞釀10人傷

國道1號南下新竹湖口路段昨天深夜發生一起連環追撞事故，一輛計程車從內側變換至中間車道時，遭後方大貨車追撞車尾，大貨車當場...

影／仁武、楠梓都去不成…警問一句話高雄男逃14公里遭逮

張姓男子今凌晨駕車行經高雄市九如二路與松江街口，因行車不穩，警趨前問「怎沒開大燈？」張心虛拒檢逃了約14公里遠，最後自...

影／還不出9萬高利貸被押 豐原警1小時內救人逮4嫌

台中林姓男子欠地下錢莊錢，日前被押走拘禁要求還9萬元，他前妻報案，豐原警方等被害人前妻與歹徒相約交款時，埋伏逮人，救出被...

「神之鄉」引黑道覬覦 誘學子入陣頭上兄弟養成學

桃園大溪有「神之鄉」美名，轄內廟宇香火鼎盛，但陣頭活動頻繁，引來竹聯幫、天道盟覬覦利益，綽號「山豬」陳姓男子為首的幫會，透過介入宮廟陣頭利益等方式，讓一系列的「兄弟養成學程」染黑大溪。

影／新莊釣蝦場被堵遭毆、路人急報警…他下秒跳大排原因曝光

邱、林兩男上個月因係口角互生嫌隙，昨晚邱男前往新北市新莊區一間釣蝦場前堵人，沒多久林男與兩友走出，邱男持棍衝前朝著林男揮...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。