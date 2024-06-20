影／新莊釣蝦場被堵遭毆、路人急報警…他下秒跳大排原因曝光

邱、林兩男上個月因係口角互生嫌隙，昨晚邱男前往新北市新莊區一間釣蝦場前堵人，沒多久林男與兩友走出，邱男持棍衝前朝著林男揮毆，路人驚見大喊報警。林男與2友攀降一旁大排水溝3人受傷，警、消到場協助3人上岸，林坦承通緝身分，警戒護送醫後，依法解送歸案，另追緝邱等3人到案說明。

據了解，林姓男子（32歲）與邱姓男子（29歲）今年5月因一場餐敘發生口角致生嫌隙。昨天晚上邱男得知林男與另兩友在新北市新莊區中港南路一家釣蝦場吃飯，邱男遂找來兩友陪同，驅車前往門口堵林。

昨晚10時許林男與友走出釣蝦場，邱男持棍衝前朝著林男一陣揮毆，過程中，路人看見大叫報警，林男爬起，跑往一旁3米高大排水溝，旋即攀降下去，林男兩友許男（32歲）、吳女（27歲）見狀也跟著往下跳。

警、消獲報趕抵，邱男等3人已駕車離去，趕緊使用吊臂協助林等3人脫困，檢視3人林男頭、手多處撕裂傷，許男（32歲）、吳女（27歲）則肢體擦挫傷，警詢問狀況，林男坦承身背洗錢防制法、傷害、妨害自由3條通緝，警先協助3人送醫沒有生命危險。

今天凌晨林男傷口清創，預計今早縫合後再帶回派出所偵詢，警詢後依法解送歸案，另持續追緝動手邱男3人到案說明。