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大貨車與小黃變道不慎肇禍 國道8車連環追撞釀10人傷

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導

國道1號南下新竹湖口路段昨天深夜發生一起連環追撞事故，一輛計程車從內側變換至中間車道時，遭後方大貨車追撞車尾，大貨車當場失控接連又擦撞兩旁其他6輛自小客車，8車全撞在一起造成10人受傷，全被分送往桃園及新竹各醫院救治，所幸均無生命危險。

駕駛計程車的侯姓男子（64歲）昨晚11時許在行經楊梅到湖口路段時，正要從內側超車道變道至中間車道行駛，沒想到後方蔡姓男子（60歲）駕駛大貨車因來不及煞車，當場與計程車發生碰撞，造成雙方車輛都失控，隨後波及其他車輛。

因事發突然，當時湖口路段車流非常多，大貨車先是把計程車往內側護欄推擠，隨後又追撞前方黑色自小客車，但因後方車輛也煞車不及，全部又撞了上來，計程車當場被包夾在中間，前後左右全被撞，沒想到大貨車又失控往外試圖閃避，繼續擦撞其他車輛。

事故一共造成8車追撞，還有駕駛開租賃車也被撞、被波及的6輛車輛全都是自小客車，事發後現場一片混亂，3車道全被占滿造成後方回堵嚴重，救護人員立即從桃園楊梅趕往新竹湖口救援，同時也通報新竹事故意外，新竹警消也派人前來救援。

受傷民眾全被分別送往桃園及新竹的醫院，除了1人傷勢較重為雙腿骨折，其餘9人都只受擦挫傷，幸運的是並無人有生命危險，國道警方為8車駕駛酒測，酒測值均為0，研判疑似是計程車變換車道不當。

國道警方提醒，用路人變換車道不當為高速公路事故常見的肇事因素，除開罰3000至6000元，若因而肇事致人重傷或死亡，將吊扣或吊銷駕照，變換車道時應先使用方向燈提醒鄰車，確認後視鏡死角及安全間距再開始變換。

國道一號南下湖口路段計程車變換車道不慎，遭後方大貨車追撞，引發連環碰撞事故。記者巫鴻瑋／翻攝
國道一號南下湖口路段計程車變換車道不慎，遭後方大貨車追撞，引發連環碰撞事故。記者巫鴻瑋／翻攝
國道一號南下湖口路段計程車變換車道不慎，遭後方大貨車追撞，引發連環碰撞事故。記者巫鴻瑋／翻攝
國道一號南下湖口路段計程車變換車道不慎，遭後方大貨車追撞，引發連環碰撞事故。記者巫鴻瑋／翻攝

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