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影／台中男才出醫院…騎YouBike疑搶黃燈遭撞死 母親在後全目睹

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影／台中男才出醫院…騎YouBike疑搶黃燈遭撞死 母親在後全目睹

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中市林姓男子晚間肚子痛到醫院急診，今凌晨出院後和母親一起騎乘You Bike要回家，未料行經北屯區崇德路、文心路口時，林疑似在黃、紅燈變換之際進入路口，遭一旁駕駛小客車的張姓女子綠燈起步撞上、輾過，林母則騎另1輛腳踏車在後方目睹，林送醫仍不治。

據了解，林男（31歲）晚上因腹痛不已，在母親陪同下搭救護車到中國附醫掛急診，直到今凌晨出院後，林、林母各自騎乘1輛腳踏車要回后里住處。

未料2人騎腳踏車經過北屯區崇德路、文心路口時，疑似當時交通號誌已由黃燈轉紅燈，但林男、林母仍騎腳踏車經過。

一旁張姓女子（66歲）駕駛1輛白色小客車，見路口號誌轉為綠燈正從文心路起步要右轉時，不慎撞上前方的林男，導致林連同腳踏車倒地，小客車則失控輾過對方，整輛車再衝上分隔島。

而當時林母騎腳踏車在後方，全程目睹兒子遭撞過程，警消獲報到場時，林全身擦挫傷，已經失去呼吸心跳，現場柏油路更是留下一大灘血跡，場面怵目驚心，緊急送醫急救後仍不治。

警方對張女施以呼氣酒測值為0，後續仍將依過失致死罪嫌將她送辦。林男則將另外報警檢察官抽血檢驗是否有酒精值，詳細肇事原因有待交通大隊研判。

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林男騎乘腳踏車疑似搶黃燈，遭綠燈起步的張女撞上輾過送醫不治。記者曾健祐／翻攝
林男騎乘腳踏車疑似搶黃燈，遭綠燈起步的張女撞上輾過送醫不治。記者曾健祐／翻攝

台中市 腳踏車 過失致死

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