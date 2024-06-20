快訊

影／台中男才出醫院…騎YouBike疑搶黃燈遭撞死 母親在後全目睹

台股開盤小跌12點 台積電跌10元開971元

厄瓜多驚傳全國大停電！1800萬人陷入一片漆黑 商店沒電、大眾運輸暫停

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／還不出9萬高利貸被押 豐原警1小時內救人逮4嫌

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

台中林姓男子欠地下錢莊錢，日前被押走拘禁要求還9萬元，他前妻報案，豐原警方等被害人前妻與歹徒相約交款時，埋伏逮人，救出被害人，逮捕4名嫌犯，查扣毒品等物，依妨害自由、重利、毒品危害防制條例罪嫌移送台中地檢署偵辦。

豐原警分局本月17日晚上9時接獲陳女報案，稱其前夫53歲林男來電，因積欠地下錢莊債務遭人拘禁，要還借款9萬元，陳女擔心前夫生命安危，向警方求助。

豐原分局組專案小組偵辦，請陳女持續聯繫犯嫌，最後約定當晚9時50分在豐原火車站交付款項，嫌犯取款時，當場逮捕開車取款的29歲林男及27歲高男，查扣車上第三級毒品愷他命等相關證物。

同夥的56歲高男與18歲楊男聽聞事跡敗露後，原要將被害人林男丟包，也被警方在交付地點周邊查獲，涉案的4名犯嫌依妨害自由、重利、毒品危害防制條例移送台中地檢署偵辦。

此案從獲報到救出被害人僅用不到1小時，豐原分局呼籲，暴力無法解決問題，應循正當途徑報警處理，警方對維護社會秩序責無旁貸，將針對脫序行為強勢執法，絕不容許不法行為危害社會秩序，依法究辦嚴懲，以維護市民安全為先。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

豐原警方救出被害人，逮捕4名高利貸犯嫌。記者游振昇／翻攝
豐原警方救出被害人，逮捕4名高利貸犯嫌。記者游振昇／翻攝

債務 地下錢莊 毒品 豐原

延伸閱讀

南投女信網路高獲利投資遭騙百萬 車手取款還攜毒

中市觀光公車路線2年吸350萬旅客 今年8月再新增「大雪山線」

台中豐原槍響...一男子租屋處想不開爆頭？友人目擊急報案

影／警界蔡依林「小貝」跨外縣市助講 與豐原警合拍防詐宣導影片

相關新聞

影／台中31歲男暗夜騎YouBike疑搶黃燈 遭女駕駛綠燈起步輾死

台中市北屯區今天凌晨發生死亡車禍，林姓男子騎乘1輛自行車經崇德、文心路口，遭駕駛小客車綠燈起步的張姓女子撞上、輾過，釀林...

影／台中男才出醫院…騎YouBike疑搶黃燈遭撞死 母親在後全目睹

台中市林姓男子晚間肚子痛到醫院急診，今凌晨出院後和母親一起騎乘You Bike要回家，未料行經北屯區崇德路、文心路口時，...

影／還不出9萬高利貸被押 豐原警1小時內救人逮4嫌

台中林姓男子欠地下錢莊錢，日前被押走拘禁要求還9萬元，他前妻報案，豐原警方等被害人前妻與歹徒相約交款時，埋伏逮人，救出被...

大貨車與小黃變道不慎肇禍 國道8車連環追撞釀10人傷

國道1號南下新竹湖口路段昨天深夜發生一起連環追撞事故，一輛計程車從內側變換至中間車道時，遭後方大貨車追撞車尾，大貨車當場...

校園詐騙逐年增 飆破500案

學生遭詐騙事件愈來愈多，根據教育部統計，一○九年至一一一年安全維護事件各類型比較分析，詐騙事件數逐年遞增，一○九年僅一九...

簡訊通知「二一」 騙大學生個資

正值大專校院期末，傳出有大學生收到「二一」詐騙簡訊，引發討論。台師大證實，近日有學生收到詐騙訊息，稱該學期有二分之一學分...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。