影／還不出9萬高利貸被押 豐原警1小時內救人逮4嫌

台中林姓男子欠地下錢莊錢，日前被押走拘禁要求還9萬元，他前妻報案，豐原警方等被害人前妻與歹徒相約交款時，埋伏逮人，救出被害人，逮捕4名嫌犯，查扣毒品等物，依妨害自由、重利、毒品危害防制條例罪嫌移送台中地檢署偵辦。

豐原警分局本月17日晚上9時接獲陳女報案，稱其前夫53歲林男來電，因積欠地下錢莊債務遭人拘禁，要還借款9萬元，陳女擔心前夫生命安危，向警方求助。

豐原分局組專案小組偵辦，請陳女持續聯繫犯嫌，最後約定當晚9時50分在豐原火車站交付款項，嫌犯取款時，當場逮捕開車取款的29歲林男及27歲高男，查扣車上第三級毒品愷他命等相關證物。

同夥的56歲高男與18歲楊男聽聞事跡敗露後，原要將被害人林男丟包，也被警方在交付地點周邊查獲，涉案的4名犯嫌依妨害自由、重利、毒品危害防制條例移送台中地檢署偵辦。

此案從獲報到救出被害人僅用不到1小時，豐原分局呼籲，暴力無法解決問題，應循正當途徑報警處理，警方對維護社會秩序責無旁貸，將針對脫序行為強勢執法，絕不容許不法行為危害社會秩序，依法究辦嚴懲，以維護市民安全為先。

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