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影／台中31歲男暗夜騎YouBike疑搶黃燈 遭女駕駛綠燈起步輾死

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中市北屯區今天凌晨發生死亡車禍，林姓男子騎乘1輛自行車經崇德、文心路口，遭駕駛小客車綠燈起步的張姓女子撞上、輾過，釀林傷重送醫仍不治，現場留下大灘血跡令人怵目驚心，警方調閱監視器發現林疑似在紅、黃燈變換時進入路口，詳細肇因待釐清。

台中第五分局調查，林男（31歲）今凌晨1點多騎乘1輛YouBike沿崇德路由南往北直行，經過文心路口時，疑似當時交通號誌由黃燈轉紅燈。

張姓女子（66歲）駕駛1輛白色小客車，當時見路口號誌轉為綠燈，正從文心路起步要右轉時，不慎撞上前方的林男，導致林連同腳踏車倒地，小客車則失控輾過對方，整輛車再衝上分隔島。

警消獲報到場時，林全身擦挫傷，已經失去呼吸心跳，現場柏油路更是留下一大灘血跡，經救護車緊急送往中國附醫急救後仍不治。

警方對張女施以呼氣酒測值為0，後續仍將依過失致死罪嫌將她送辦。林男則將另外報警檢察官抽血檢驗是有有酒精值，詳細肇事原因有待交通大隊研判。

警方也說，用路人應遵守號誌指示行駛，燈號變換時應先行評估路口、車況，不行強行通過，且行車也要隨時保持警覺，注意車前狀況，避免危險發生。

張女綠燈起步要右轉，撞上前方騎自行車的林男，車輛失控輾過林再衝上分隔島。記者曾健祐／翻攝
張女綠燈起步要右轉，撞上前方騎自行車的林男，車輛失控輾過林再衝上分隔島。記者曾健祐／翻攝
張女綠燈起步要右轉，撞上前方騎自行車的林男，車輛失控輾過林再衝上分隔島。記者曾健祐／翻攝
張女綠燈起步要右轉，撞上前方騎自行車的林男，車輛失控輾過林再衝上分隔島。記者曾健祐／翻攝
張女綠燈起步要右轉，撞上前方騎自行車的林男，車輛失控輾過林再衝上分隔島。記者曾健祐／翻攝
張女綠燈起步要右轉，撞上前方騎自行車的林男，車輛失控輾過林再衝上分隔島。記者曾健祐／翻攝

台中市 監視器 自行車 車禍

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