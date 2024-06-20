校園詐騙逐年增 飆破500案

學生遭詐騙事件愈來愈多，根據教育部統計，一○九年至一一一年安全維護事件各類型比較分析，詐騙事件數逐年遞增，一○九年僅一九九件，一一一年案件數暴增至五一七件；影響人次也從二四一人次竄升至五九二人次。教育部坦言，校園詐騙事件確實逐年遞增，防詐宣導與提升防詐意識格外重要。

根據教育部最新一一一學年校園安全及災害事件分析報告，詐騙已名列一般校安事件第二名，當年總計發生五一七件、影響五九二人次，高於竊取財物、脅迫等案數。又詐騙事件絕大多數發生於大專校院，共計二九九件、影響三二二人次。

清大學務長詹鴻霖表示，近年常見投資型詐騙，校園中反而少見，常見詐騙樣態如交易詐騙，如學生花費二、三萬元預計要買高檔音響，但最終卻拿到一千元左右的便宜貨；再者則是點數詐騙，如稍微投資一點錢，可拿到四倍點數回饋，未料一場空。

詹鴻霖說，學生會受騙多半是抱持貪小便宜的心理，近年新生入學也安排約四十分鐘的詐騙防制宣導，邀請刑事警察局到校說明，提醒學生網路交易務必留意。

大學近年也開始建置防詐平台，清大表示，學校有清華學生資訊平台ＡＰＰ，學生可透過內建ＳＯＳ管道尋求幫忙，由系統通報生輔教官啟動雙邊通話；若有任何模糊、可疑資訊，也建議學生撥打一六五專線查證。