簡訊通知「二一」 騙大學生個資

近日有學生收到詐騙訊息，集團謊稱是學校教務行政人員，稱學生該學期有二分之一學分不及格將被勒令退學，要求學生點取連結。示意圖。圖／聯合報系資料照片 正值大專校院期末，傳出有大學生收到「二一」詐騙簡訊，引發討論。台師大證實，近日有學生收到詐騙訊息，稱該學期有二分之一學分不及格將被勒令退學，要求學生點取網址「轉學」，所幸學生警覺性高，詢問專責導師後，才發現是詐騙簡訊。台師大表示，該簡訊疑是為了騙財或騙取個資，已報警並通報大專校院北一區學務中心。

師大近年已取消二一或三二退學制，近日卻有學生接獲詐騙訊息，稱是學校行政人員發送訊息給學生，稱學生二分之一學分不及格將被退學，要求學生點擊連結參加「轉學考」。

台師大學務長辦公室主任黃志祥證實，確實有學生收到相關簡訊，剛好收到訊息學生學業成績不太理想，把簡訊截圖後傳給專責導師詢問真偽。

黃志祥說，收到訊息的學生警覺性強，第一時間未點擊連結，直接向學校通報。學校已和警方聯繫並至一六五全民防騙網通報檢舉，也通報學校清查學生個資是否外洩。

黃志祥指出，該詐騙簡訊內包含一個網址，標示為ＥＤＵ域名，且網址中還包含一所私立大學英文簡稱，學生乍看之下可能誤會，但仔細看其網址前綴為http，正常網址應為https，評估應是想騙取學生個資或資金。

警大刑事警察學系教授林裕順說，偽造知名電商、銀行等網址，是常見的詐騙手法，建議民眾不知名、不確定的網址不要隨意點閱。教育部跟內政部也應多橫向聯繫，由內政部提醒新的犯罪型態，再由教育部警醒學校。

刑事局清查，一六五反詐騙專線未接獲報案，一六五全民防騙官方網站也沒接獲檢舉，檢視訊息內網址，研判網頁架在北部某私立大學官方網站，但網頁已被移除，不排除是該校具網路使用權限人員所為或遭駭侵。官警說，詐騙集團廣發釣魚簡訊亂槍打鳥，針對特定對象發簡訊，惡作劇可能性較高。