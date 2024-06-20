免證件領包裹 新詐騙「轉運」模式

中華郵政在2017年提供i郵箱的服務，截至去年為止，全台已有超過2400個站點，但其方便與隱私性，也引來詐團使用，變成詐騙新工具。記者陳宏睿／攝影 陳宏睿 「ｉ郵箱已成為歹徒用來詐騙民眾的新工具。」中華郵政員工陳惠澤認為ｉ郵箱可能已遭詐團利用；他說車手落網後，詐團仍持續有人與他聯繫，認為他就是癌末割腎的無業遊民，還想確認他是否還有其他存簿、卡片，毫無同情心，十分可惡。

ｉ郵箱只要有手機末三碼與郵件密碼，就可以直接領取，加上送抵後七十二小時內都可領取，完全不必核對收件人身分，讓歹徒鑽漏洞。陳惠澤認為這可能是新的詐騙「轉運」模式，國人需留意。

陳惠澤說，隨著網購交易活絡，無人郵局、無人領貨站變得熱門，二○一七年中華郵政推出ｉ郵箱服務，沒想到也成為歹徒用來領取被騙民眾寄送金融卡、金融帳戶的工具。

陳惠澤說，過去詐團會派車手與提供人頭戶被害人「面交」，近年防詐意識提升，面交車手可能當場被逮，為了避免風險，改以郵寄包裹方式，但寄件也需要填寫收件人地址，容易在事後被檢警循線查獲。

陳惠澤說，ｉ郵箱收件人可使用手機末三碼，包裹放入ｉ郵箱時，收件人會收到一個六位數「郵件密碼」簡訊，收件人只要在ｉ郵箱介面上輸入手機末三碼、郵件密碼，無需證件即可領取包裹。且包裹抵達後有七十二小時領取時間，警方很難整整三天派人埋伏，他認為警政署、中華郵政都需留意此狀況。

台中市烏日區七旬陳姓老翁去年十二月接獲詐團冒稱銀行人員和假檢警致電，謊稱他遭冒名開戶投資，要求寄出金融卡查詢金流，詐團也是要求利用ｉ郵箱寄件；陳今年一月八日發現帳戶被警示才知受騙報案。