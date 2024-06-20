i郵箱淪詐騙工具 郵政員工示警

全台有二四○○處站點的中華郵政i郵箱，傳出遭詐團利用成為轉運工具；一名中華郵政員工公開示警。記者曾學仁／攝影 中華郵政推「ｉ郵箱」服務淪為詐騙工具。中華郵政員工陳惠澤上周接獲詐團來電，稱他「健保卡遭冒領」，再冒充警察要求交提款卡、存簿，卻是要他寄到郵局的「ｉ郵箱」。陳佯裝配合，報警逮捕取件車手，正設法追查詐團上游。

ｉ郵箱全台有二四○○處站點，陳惠澤示警是否已成為「詐騙轉運站」；中華郵政昨表示，目前國內手機取件採實名認證，加上每座ｉ郵箱都設有監視設備，可有效防止詐騙集團。

陳惠澤任職中華郵政台中某郵局，十三日接獲冒健保署人員的詐團電話，稱他健保卡遭冒用，涉及刑事案件；隨後一名自稱桃園中壢分局的「陳姓女警官」致電，要求配合調查，詢問資歷、存款等個資。

陳惠澤在郵局服務卅七年，協助攔阻詐騙金額超過六億元；他立刻察覺是詐團，佯稱配合，還向「假警官」編一套故事，說自己是肝癌末期患者，在西螺休息站附近有一大塊與家人持分土地，另有存款數十萬元，反過來騙歹徒上鉤。

詐團隨後以「調查金流紀錄」為由，十四日要求陳將名下郵局提款卡裝入一條褲子內，使用ｉ郵箱服務，寄件內容物需註明是「衣物」，包裹寄送到南投縣竹山郵局ｉ郵箱。

陳惠澤隨即報案，並聯絡竹山郵局同事等警方部屬人力後再將包裹放入ｉ郵箱。十七日下午，陳惠澤與警方聯繫後，才告知對方包裹已寄到竹山郵局，提供領取號碼。詐團派一名車手當晚七時許前往領貨，被埋伏警員逮捕。

台中市警方證實已查獲一名車手，全案報台中地檢署檢察官指揮擴大追查中，因偵查不公開，暫不對外說明案情。

中華郵政說，ｉ郵箱提供民眾廿四小時全年無休的包裹自助取、寄件服務，民眾領取郵件需提供收件人手機，收件人憑一次性密碼及手機後三碼至指定ｉ郵箱領取郵件，每座ｉ郵箱均有設置監視設備。

中華郵政表示，目前國內手機採實名認證，事後皆可以電話號碼追人，加上監視影片，相關管控設施相對周延。