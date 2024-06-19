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基隆男子住處遭4人闖入圍毆 疑丟爆裂物炸毀天花板逃逸
基隆市八德路陳姓男子今晚在住處遭4人毆打，慌亂之中嫌犯中疑有人丟爆裂物，造成屋內受損，天花板掉落。陳男逃出屋外求援，由消防局救護車送醫，無生命危險。警方初步了解，陳男只認識其中1人，不知為何挨打。警方將查4嫌身分，調查案情。
基隆市消防局「119」救災救護指揮中心今晚7點半多接獲報案，有人受傷，並疑似有爆裂物爆炸。消防人員到場時，看到40多歲陳男後腦有撕裂傷，覺得腰腰疼痛，將他送往基隆長庚醫院治療，無生命危險。
據了解，陳男在租屋處家中，聽到屋外有人造訪，開門後有4名男子闖入，他只見過其中1人，是他前不久認識的女性友人的前男友，其他3人他都不認識。
4人進屋後，先徒手圍毆陳男，後來有人舉起櫃子和熱水瓶攻擊他。陳男在往外逃離過程中，聽到一聲巨大爆裂聲，造成屋內陳設受損。
陳男是高速公路相關工程廠商的員工，逃到屋外後向同事求救，動手4人很快逃離現場。警方獲報到場蒐證，並前往醫院詢問陳男，釐清案情並追查嫌犯去向和犯案原因。
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