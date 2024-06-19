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搜索中失控攻擊警察遭送辦 孫安佐經紀人喊冤被「妖魔化」

國1服務區女子失去意識倒臥後座 警消線上合作救回

中央社／ 苗栗縣19日電

47歲李姓女子在國道1號湖口服務區突然昏倒失去意識，2名國道員警在救護人車抵達前，透過119線上指示協助進行心肺復甦術（CPR），將李女從鬼門關前救回送醫。

國道公路警察局第2大隊今天指出，這起事件發生在12日傍晚5時許，楊梅分隊小隊長蔡國逞、劉允嘉擔服巡邏勤務巡邏至國道1號南下86公里湖口服務區時，李女家人神情慌張請求協助。

員警前往查看，發現李姓女子倒臥於服務區停車格自小客車後座上，同車家人已撥打119請消防局派遣救護車，但李女已無意識情況危急。

警方表示，因蔡國逞曾受CPR訓練課程，在消防局救護車抵達前，由同事協助手持手機擴音，並依119人員電話線上指示為李女進行CPR，經施以心肺復甦術搶救後，李女恢復意識，後續由趕赴現場的救護車送往新竹東元醫院救治。

警方指出，員警聯繫當事人家屬，確認李女已無大礙，感到欣慰也鬆了一口氣；對於警方及時伸援、處置得宜，從鬼門關前救回一命，李女家屬也再三表達感謝。

警察示意圖，圖與本案無關。圖／聯合報系資料照片
警察示意圖，圖與本案無關。圖／聯合報系資料照片

國道 救護車

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