國1服務區女子失去意識倒臥後座 警消線上合作救回

47歲李姓女子在國道1號湖口服務區突然昏倒失去意識，2名國道員警在救護人車抵達前，透過119線上指示協助進行心肺復甦術（CPR），將李女從鬼門關前救回送醫。

國道公路警察局第2大隊今天指出，這起事件發生在12日傍晚5時許，楊梅分隊小隊長蔡國逞、劉允嘉擔服巡邏勤務巡邏至國道1號南下86公里湖口服務區時，李女家人神情慌張請求協助。

員警前往查看，發現李姓女子倒臥於服務區停車格自小客車後座上，同車家人已撥打119請消防局派遣救護車，但李女已無意識情況危急。

警方表示，因蔡國逞曾受CPR訓練課程，在消防局救護車抵達前，由同事協助手持手機擴音，並依119人員電話線上指示為李女進行CPR，經施以心肺復甦術搶救後，李女恢復意識，後續由趕赴現場的救護車送往新竹東元醫院救治。