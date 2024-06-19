影／八旬翁發燒需急救 家中雜物太多…消防花1小時吊掛下樓送醫

台南市北區86歲陳老先生今天傍晚約6點，因親發燒、身體虛弱，無力自行從住家3樓下樓，女兒報請消防局派員協助。消防人員到場後卻發現陳家從門口到3樓堆滿雜物無順利將他移出，後來出動吊車將他從3樓吊掛下1樓地面，花了1個多小時將他送醫治療。

陳老先生身體虛弱，並因家中堆滿回收雜物，無法順利移出就醫。記者黃宣翰／翻攝

據了解，陳家父母和女兒住在台南市北區一棟3樓透天房子，女兒打電話119 報案說，父親住在3樓發燒、身體虛弱，無力自行從住家3樓下樓，母親在2樓虛弱無力，2人都需要送醫，請救護人員設法協助送醫。