影／八旬翁發燒需急救 家中雜物太多…消防花1小時吊掛下樓送醫
台南市北區86歲陳老先生今天傍晚約6點，因親發燒、身體虛弱，無力自行從住家3樓下樓，女兒報請消防局派員協助。消防人員到場後卻發現陳家從門口到3樓堆滿雜物無順利將他移出，後來出動吊車將他從3樓吊掛下1樓地面，花了1個多小時將他送醫治療。
據了解，陳家父母和女兒住在台南市北區一棟3樓透天房子，女兒打電話119 報案說，父親住在3樓發燒、身體虛弱，無力自行從住家3樓下樓，母親在2樓虛弱無力，2人都需要送醫，請救護人員設法協助送醫。
當救護人員到了陳家，當場傻眼，陳家從門口到3樓堆滿雜物，因84歲陳老太太身材嬌小，由義消和救護人員淪流背出後送上救護車送醫。陳老先生則先躲上單架後，從3樓吊掛下1樓地面，12名消防人和義消 花了1個多小時才將他送醫治療。
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