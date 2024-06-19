國1三義段連環追撞 開輔駕疑分心、未保持車距肇禍

一名男子今天駕駛租賃車行經國道1號三義路段時開啟輔助駕駛系統，疑似分心撞擊前方施工緩撞車，緊跟在後的另一輛自小客車也因未保持安全距離而追撞，所幸無人員受傷。

國道警察局第2大隊表示，國道1號南下147公里三義路段下午近4時許發生施工緩撞車及2部小客車連環追撞事故，經調查張姓男子（30歲）駕駛租賃小客車行駛於內側車道，疑因分心撞擊前方正在內側執行路肩清掃作業的施工緩撞車。

警方指出，張男坦承開啟ACC（自適應巡航控制）輔助駕駛系統；在事故發生時，後方另一輛由許姓男子（32歲）駕駛的自小客車因未保持安全距離撞上張男車輛而肇事。

警方表示，3車駕駛酒測值均為零，所幸事故未造成人員受傷，全案由造橋分隊依規定處理。

國道警察局第2大隊表示，現今許多車輛具有駕駛輔助系統，雖能提高駕駛盲區警示、降低駕駛行車疲勞壓力，但駕駛人若過度依賴，反而忽略行車應注意的危險，提醒用路人駕車時仍應握好方向盤及注意車前狀態，小心駕駛。