一生摯愛車禍離世…他曾想找黑道報復 因1句話轉念「放下」圓亡妻夢

犯罪被害人權益保障法新法上路將滿周年，台灣高等檢察署今邀請馨生人現身說法，「許爸」許興爐的妻子14年前被砂石車撞擊奪去生命，他曾經想灑冥紙、找黑道報復，但他聽進了犯保志工的一句話「放下是為讓自己過得更好」，轉念開設「爐哥麵包披薩專賣店」替自己和亡妻圓夢，也投身志工行列，協助其他犯罪被害人。

許興爐表示，案發當日妻子騎機車到市場，而他開車隨後，抵達案發地時，他發現一只熟悉的鞋子，也在砂石車輪下看到妻子的身影，2分鐘的時間天人永隔，「整個心都碎掉了」；然而，案發隔天，他又看到肇事車輛疾駛過同一條路，讓他無法理解，更無法接受。

他說，案發後隔天，犯保曾關心、說明後續服務，但他身陷悲痛之中，無法接受任何建議，而事件過了半年，他仍無法平穩心情，曾經想到司法單位灑冥紙、拉白布條、甚至想找黑道讓肇事者一輩子別再出現在自己眼前。

許興爐說，突然有一天他發現兒子也出現想要報復對方的衝動，自己深思「我已經失去了我的太太，不可以讓兩個兒子繼續這樣下去」，並想起犯保志工曾告訴他，「放下不一定是原諒對方，而放下是為了讓自己過得更好」，因此他願意和解，也在犯保律師提醒下，當面清點和解金，果不其然每疊現金都有短缺，共缺少3、4萬元。

他說，他雖接受和解，仍無法走出喪妻之痛，犯保志工詢問他是否願意擔任木工班老師開課，他禁不起說服而成立木工班，從教學過程中，不僅是他教導學生，學生也在陪伴自己，逐漸地他期盼上課時間的到來，也會在上課時煮一鍋稀飯、小菜，讓同學溫暖其胃。