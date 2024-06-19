全身脫光站新莊摩鐵門口 男稱「腦內聲音要他全裸上街」

張姓男子今天下午全身脫光光，站在新北市新莊區一家摩鐵大門前。店家勸阻無效報警協處，警方到場，男子稱「腦內有聲音，要全裸上街遊蕩」帶回派出所，連續耍到所協處，警詢後將依社維法函送裁處。

據了解，張姓男子（46歲）今天下午1時許，全身赤裸站在新北市新莊區後港一路一家摩鐵大門外，店家驚見趨前勸離未果，只好報警協處。新莊警方獲報派員趕抵，現場詢問張男答非所問，張男聲稱「腦內有聲音，要他全裸上街遊蕩」。