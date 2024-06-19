曳引車信義區紅燈急煞…大量砂石滲路面 一旁小車緊急閃避

鄒姓男子今上午駕駛曳引車經台北市信義區停等紅燈急煞，滲漏大量砂石妨礙交通，警方趕抵管制疏導，依道路交通管理處罰條例舉發，並通知環保單位清理，已恢復通行。

警方調查，25歲鄒姓男子今上午駕駛曳引車沿忠孝東路5段向西行駛，11點多通過中坡北路口後停等紅燈急煞，車上大量砂石落至車道及人行道，左側一輛汽車趕緊煞車閃避。

信義警分局獲報啟動交通快打，派員疏導，管制忠孝東路5段東向西全車道，西向東調撥1車道供往西車輛通行。鄒在場稱，從忠孝東路7段工地出發，欲前往北投區大度路的土方場，前方車輛停等紅燈急煞，他隨之煞車。