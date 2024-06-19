老翁開車上三重中山橋失控 竟穿越分隔島「唯一缺口」逆向二度撞車

新北市三重區台1線中山高架道路，近午有1名70歲老翁駕駛BMW轎車，變換車道時，與左後方砂石車發生擦撞導致失控，竟從中央分隔島全線唯一缺口衝至對向車道，逆向撞上另1輛轎車，5人送醫。

這起車禍發生在上午11時49分左右，51歲蔡姓男子駕駛黑色轎車搭載1男2女，經中山橋往台北方向行駛，沒想到封閉式道路竟然會有1輛車，從左前方的分隔島缺口逆向迎面衝過來，根本來不及閃避。

黑色轎車被撞到失控拋甩，幾乎180度調頭，車頭嚴重毀損，車上4人都撞到身體多處擦挫傷，全部由救護車送醫。

肇事白色BMW由70歲蕭姓老翁駕駛，他從三重區中華路匝道開上高架橋往新莊方向前進，剛上橋就急著向左變換車道，自稱一陣頭暈沒注意左後方直行由45歲黃姓司機駕駛的砂石車，碰撞之後從分隔島缺口衝到逆向車道，釀成第二次撞擊事故。