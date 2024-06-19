76歲老翁開小貨車撞死腳踏車女騎士 稱「以為過得去」過失致死罪起訴

76歲鄧姓老翁今年4月駕駛小貨車，行經北市士林區延平北路7段巷弄，見前方有自行車騎士，竟以為自己「過得去」，涉從後方撞上59歲李姓女子，女子倒地腦出血，車上瓶罐噴飛，送醫急救不治。士林地檢署偵結，依過失致死罪起訴鄧姓老翁。

起訴指出，4月14日18時，鄧翁開小貨車行經延平北路7段177巷，涉嫌未注意車前狀況，沒有隨時採取必要措施，不慎擦撞前方腳踏車騎士李女，李女倒地後腦出血，送醫急救宣告不治。