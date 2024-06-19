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76歲老翁開小貨車撞死腳踏車女騎士 稱「以為過得去」過失致死罪起訴

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

76歲鄧姓老翁今年4月駕駛小貨車，行經北市士林區延平北路7段巷弄，見前方有自行車騎士，竟以為自己「過得去」，涉從後方撞上59歲李姓女子，女子倒地腦出血，車上瓶罐噴飛，送醫急救不治。士林地檢署偵結，依過失致死罪起訴鄧姓老翁。

起訴指出，4月14日18時，鄧翁開小貨車行經延平北路7段177巷，涉嫌未注意車前狀況，沒有隨時採取必要措施，不慎擦撞前方腳踏車騎士李女，李女倒地後腦出血，送醫急救宣告不治。

監視器畫面顯示，肇事現場巷弄有停放車輛，但車輛無違規情事，李女騎腳踏車行經巷弄，鄧老翁則開小貨車從後方撞上，李女當場倒地，腳踏車上瓶罐噴飛，李女送醫後因腦出血等傷勢不治。76歲鄧姓老翁供稱，當時以為自己可以過得去，不會撞到腳踏車，才會往前開撞到腳踏車。檢方日前偵結，依過失致死罪嫌起訴。

鄧姓老翁撞上腳踏車騎士，騎士倒地送醫不治。記者蕭雅娟／翻攝
鄧姓老翁撞上腳踏車騎士，騎士倒地送醫不治。記者蕭雅娟／翻攝
鄧姓老翁撞上腳踏車騎士，騎士倒地送醫不治。記者蕭雅娟／翻攝
鄧姓老翁撞上腳踏車騎士，騎士倒地送醫不治。記者蕭雅娟／翻攝

腳踏車 過失致死

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