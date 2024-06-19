違停拍照互嗆！醉男趴引擎蓋不走 他開車想甩人超驚險

桃園一名36歲林姓男子昨傍晚酒後走在路上，看到路邊一輛違停車輛立刻掏出手機拍照，結果車主見狀不滿，2人引發口角，孰料林男憤而跳上車輛引擎蓋，車主竟前前後後開車想嚇唬對方，試圖將人甩下，驚動附近民眾，頻大喊制止2人。

林男昨傍晚酒後行經桃園區寶山街362號前，看到一輛小客車違停路邊，便拿出手機拍照想檢舉，車主見狀立即上前制止，引發雙方發生口角爭執，對此林男跳上車輛引擎蓋，趴在上面就是不走，車主則在車上踩油門往前開又倒退，來來回回疑似想把林男甩掉，危險一幕驚動附近人來人往車流。

對此警方接獲報案到場，立刻將雙方隔離勸導，直到2人情緒較平復後告知雙方相關權益，若欲提出告訴警方將依規定受理。呼籲民眾遇事應冷靜處理，勿有過激舉動，以免危害自身及他人安全。

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