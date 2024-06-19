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開車撞死文化大學外便當店老闆娘 85歲前里長稱「沒看到人」
85歲北市士林區菁山里前里長何姓老翁今年4月22日開車行經格致路，撞上中國文化大學外便當店周姓老闆娘，導致周女頭部撞到水泥階梯，外傷性顱內出血併腦幹衰竭，住院多日後宣告不治。士林地檢署偵結，依過失致死罪嫌起訴何翁。
起訴指出，4月22日下午1時許，前里長何翁開車行經士林區格致路上山行駛，涉未注意車前狀況，右前車頭撞上走在路上的行人周女，右後照鏡斷裂，周女被撞倒後，頭部撞擊水泥階梯受重傷，受有外傷性顱內出血併腦幹衰竭，5月7日住院多日後宣告不治。
周女是文化大學外開便當店老闆娘，案發時走在格致路上，就在店面附近。何翁認罪，他供稱，因感覺撞到東西停下來，但撞擊時沒看到人。
全案何姓老翁無酒駕，雖是高齡駕駛但駕照符合規定，檢方依交通事故調查報告、現場監視器畫面、驗屍報告等，認定何翁涉過失致死罪嫌，依法起訴。
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