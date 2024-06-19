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澎湖籍漁船東沙泎業 外籍漁工病發不治

中央社／ 澎湖縣19日電

澎湖望安將軍籍「新吉豐6號」漁船今天清晨在東沙海域作業時，一名印尼籍船員在船上病發危急，緊急護送東沙島東光醫院，到院前已死亡，交由原船駛返，將報請檢察官相驗了解死因。

海巡署第13巡防區指揮部在昨天深夜11時22分許，接獲將軍籍「新吉豐6號」的家屬通報，船上一名36歲印尼籍漁工嘔吐且意識不清，通報海巡署金馬澎分署轉東沙指揮部協助救護送醫。澎湖望安無黨籍縣議員陳佩真也漏夜聯絡海巡署協助處理。

海巡署巡護七號馳往戒護「新吉豐6號」至東沙海域，今天清晨近6時接駁上島送東光醫院就醫，但外籍漁工到院前已死亡，東沙指揮部在上午8時協助送回「新吉豐6號」，預計在20日駛返澎湖望安將軍港，報請檢察官相驗了解死因。

澎湖第7岸巡隊表示，「新吉豐6號」漁船是50噸級以下船隻，14日自望安將軍報關出海，前往東沙海域作業，船上有郭姓船長和6名印尼漁工。

東沙島 海巡署 澎湖

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