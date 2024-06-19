待轉區變停車格又成行人「停等區」照片曝光網熱議

高雄楠梓區後昌路一處機車待轉區，因格位大小與停車格相近，多次被民眾當成「停車格」使用，還有民眾將待轉區當成「行人」紅燈停等區，網友戲稱「這樣有比較安全？」呼籲行人別拿生命當賭注。警方表示，今年已開罰11件汽車違規，提醒民眾注意。

網友最近發現該處待轉區不只被當停車格，還有行人當成停等區，且拍照當下原先只有一人站在格內，沒多久又有另一人加入。照片曝光後，網友熱議，認為該路段車多，「真的別拿生命當賭注」。

後昌路為楠梓鬧區，該路段一處機車待轉區就常被汽車誤認為停車格，常有民眾檢舉車輛違規停車，楠梓警分局今也派員前往會勘，釐清待轉區問題。

警方指出，該路口今年1至5月發生交通事故1件、違規停車告發11件，若有汽車占用機車待轉區，可依違反道路交通管理處罰條例處600元以上1200元以下罰鍰。