高雄油漆大廠工安意外！堆高機倒車撞上女工人急送醫

高雄油漆大廠永記造漆公司今天近午發生工安意外，堆高機司機在工廠搬運油漆，倒車時未注意後方有人經過，堆高機撞傷路過的女員工，女工倒地，身體多處受傷，廠方立即向119求救，將女工送醫急救，確實肇事原因仍調查中。

今天上午11時25分左右，高雄市消防局據報，在高雄市小港區沿海三路的虹牌油漆工廠，發生工安意外。消防局出動1車2人前往搶救，發現工安事故現場是廠區道路，疑工作時不慎，洪姓女員工（45歲）頭部和手、腳受傷、意識清楚，由救護人員送往小港醫院急救，無生命危險。