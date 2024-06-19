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高雄油漆大廠工安意外！堆高機倒車撞上女工人急送醫

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

高雄油漆大廠永記造漆公司今天近午發生工安意外，堆高機司機在工廠搬運油漆，倒車時未注意後方有人經過，堆高機撞傷路過的女員工，女工倒地，身體多處受傷，廠方立即向119求救，將女工送醫急救，確實肇事原因仍調查中。

今天上午11時25分左右，高雄市消防局據報，在高雄市小港區沿海三路的虹牌油漆工廠，發生工安意外。消防局出動1車2人前往搶救，發現工安事故現場是廠區道路，疑工作時不慎，洪姓女員工（45歲）頭部和手、腳受傷、意識清楚，由救護人員送往小港醫院急救，無生命危險。

據了解，堆高機司機相姓男子（40歲）自工廠搬運多桶油漆，在廠區道路倒車，未注 後方正有洪姓女工路過，堆高機撞上洪女，洪女倒地，相姓司機立即停車，堆高機才沒遭輾，但身體多處受傷，已通報勞檢單位，調查廠房是否有工安責任。

高雄油漆大廠永記造漆公司今天近午發生工安意外，1名女工遭在廠區道路遭堆高機撞傷。圖／讀者提供
高雄油漆大廠永記造漆公司今天近午發生工安意外，1名女工遭在廠區道路遭堆高機撞傷。圖／讀者提供
高雄油漆大廠永記造漆公司今天近午發生工安意外，1名女工遭在廠區道路遭堆高機撞傷。圖／擷自Google maps
高雄油漆大廠永記造漆公司今天近午發生工安意外，1名女工遭在廠區道路遭堆高機撞傷。圖／擷自Google maps

工安 高雄市

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