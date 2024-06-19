影／保時捷男北屯狠釀車禍逃逸 到案辯「吃藥精神差」
台中市許姓男子在5日凌晨駕駛保時捷休旅車，行經北屯區時，撞上停放在路旁停車格內的轎車，被害車主隔天取車時才發現，車頭車尾都因此凹陷變形，趕緊報警，警方透過路口監視器，在獲報後5小時內，通知許到案，許辯稱「有吃安眠藥精神不好」，因未造成人員受傷，警方依道交條例告發，後續由被害車主提告毀損求償。
台中市第五警分局交通分隊警員王御蒲，5日接獲凌姓車主報案，停在崇德路三段停車格內的愛車，疑遭人撞擊，導致後擋玻璃全碎、車尾凹陷，車頭也撞上與前方停車格內休旅車，車頭車尾都嚴重凹陷毀損，因肇事駕駛未留在現場，因此報警。
警員調閱監視器，也向附近店家、住戶查訪，順利在附近店家一名夜班員工那裡獲得關鍵信息，該員工證稱，事發當晚約莫半夜三點半時，突然聽到一聲巨響，當時因正在工作無法外出查看，警方根據此一時間線索調閱監視器，發現案發時間是5日凌晨3時許，當時有一輛疑似肇事休旅車駛離。
警員在獲報後5小時內，順利聯絡到涉案的許姓男子（46歲）到案，他辯稱，當時有服用安眠藥物，精神狀況不佳，發生事故時，「因身體不舒服，只想趕快回家」，才會沒有留在現場。
警方依違反道交條例規定，告發許男，也聯絡被害車主，後續由被害車主向許協調賠償事宜，或提出毀損告訴。
警方呼籲，發生車禍即便無人傷亡，也應報警，留在現場處理，否則依據道交條例規定告發，肇逃財損案件可罰1000元至3000元罰鍰，還要吊扣駕照1至3個月，不可輕忽。
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