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恐怖情人分手後不甘 帶幼女教唆閨密想燒前男友家

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

34歲林姓女子與黃姓男友分手後不滿，去年10月間教唆周姓閨密到黃男住家潑汽油企圖縱火，全程林女還帶著幼女在旁邊觀看，周女擔心出人命，假意配合都未動手，見黃男現身馬上躲回車上，黃男報警後，檢方今依公共危險罪嫌起訴林女，周女則不起訴。

檢方調查，黃男、林女去年7月分手後，因林女不斷騷擾，黃男被逼得到法院聲請保護令，林女不甘黃男拋棄，找上周姓閨密訴苦，林女隨後要求周女陪她報仇，要周女幫她到黃男住處縱火。

周女平時就忌憚林女脾氣，只能乖乖配合，林女見周女同意後，去年10月13日晚上10點，先開著載著年幼的女兒到鳳山某加油站買了200元的汽油，隨後至周女住處載著周女及周的朱姓女友前往黃男住處。

4人在黃男住處外16公尺處停車，步行到黃男家門口時，林女指使周女拿汽油潑灑，正巧黃男剛好返家，周女等人見狀趕緊收手，第一次縱火失敗後，林女仍不死心，看到黃男的轎車停在附近，又指示周女、朱女縱火燒車。

但黃男懷疑林女另有目的，跑到轎車停放的地點，又撞見周女、朱女在車旁徘徊，周、朱見黃男現身，馬上轉頭落跑，還不慎掉落裝滿汽油的寶特瓶，黃男撿到後尾隨兩人，看到林女坐在車上立即報警，警方也火速趕到現場逮捕林女等人。

雄檢偵查時，林女坦承有買汽油並在黃男住家附近徘徊，但否認想放火，不過周、朱兩人不想被林女拖累，直接拿出對話紀錄，證明是林女教唆她們至黃男住處縱火，檢方偵結後認定罪證充足，依違反保護令、公共危險等罪起訴林女。

林姓女子不甘黃男跟她分手，帶著幼女教唆閨密縱火，今被檢方起訴。示意圖／ingimage
林姓女子不甘黃男跟她分手，帶著幼女教唆閨密縱火，今被檢方起訴。示意圖／ingimage

分手 縱火

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