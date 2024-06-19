聽新聞
test
0:00 / 0:00
恐怖情人分手後不甘 帶幼女教唆閨密想燒前男友家
34歲林姓女子與黃姓男友分手後不滿，去年10月間教唆周姓閨密到黃男住家潑汽油企圖縱火，全程林女還帶著幼女在旁邊觀看，周女擔心出人命，假意配合都未動手，見黃男現身馬上躲回車上，黃男報警後，檢方今依公共危險罪嫌起訴林女，周女則不起訴。
檢方調查，黃男、林女去年7月分手後，因林女不斷騷擾，黃男被逼得到法院聲請保護令，林女不甘黃男拋棄，找上周姓閨密訴苦，林女隨後要求周女陪她報仇，要周女幫她到黃男住處縱火。
周女平時就忌憚林女脾氣，只能乖乖配合，林女見周女同意後，去年10月13日晚上10點，先開著載著年幼的女兒到鳳山某加油站買了200元的汽油，隨後至周女住處載著周女及周的朱姓女友前往黃男住處。
4人在黃男住處外16公尺處停車，步行到黃男家門口時，林女指使周女拿汽油潑灑，正巧黃男剛好返家，周女等人見狀趕緊收手，第一次縱火失敗後，林女仍不死心，看到黃男的轎車停在附近，又指示周女、朱女縱火燒車。
但黃男懷疑林女另有目的，跑到轎車停放的地點，又撞見周女、朱女在車旁徘徊，周、朱見黃男現身，馬上轉頭落跑，還不慎掉落裝滿汽油的寶特瓶，黃男撿到後尾隨兩人，看到林女坐在車上立即報警，警方也火速趕到現場逮捕林女等人。
雄檢偵查時，林女坦承有買汽油並在黃男住家附近徘徊，但否認想放火，不過周、朱兩人不想被林女拖累，直接拿出對話紀錄，證明是林女教唆她們至黃男住處縱火，檢方偵結後認定罪證充足，依違反保護令、公共危險等罪起訴林女。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言