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嘉義太保警撞上7旬女騎士傷重不治 衝撞瞬間駭人畫面曝光
嘉義縣太保市昨天發生一起死亡車禍，27歲陳姓員警開車上班途中，和一輛正在轉彎的機車相撞，74歲女騎士倒地不起，緊急送醫急救後仍宣告不治，而當時駭人的撞擊監視器畫面也曝光。
今天檢警相驗，死者因腦幹出血、頸部及胸部多處骨折，導致嚴重創傷死亡。
嘉義縣消防局昨日下午4時許獲報，太保市福懋加油站前發生車禍意外；消防局派遣人車前往現場救援。據了解，27歲陳姓警員開車上班時，行經這路口時，與同向、正要左轉的74歲女騎士發生車禍。消防人員到場後，發現74歲女騎士已無生命跡象，給予急救處置後送往長庚醫院，但急救後不治。
當時路口監視器畫面，74歲女騎士疑未注意後方有來車就切進快車道，導致後車閃避不及，高速撞擊，老婦人被衝撞後重摔在擋風玻璃上，機車也捲進車底拖行好幾公尺，畫面相當駭人。
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