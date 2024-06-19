影／澎湖貨車自撞鐵桿 車頭變形「駕駛雙腳遭夾受困」求救

澎湖縣馬公市今早一輛載著挖土機的大貨車行駛過程突然自撞路邊鐵柱，男駕駛被白鐵柱及後車斗前後擠壓下，雙腳當場被夾住動彈不得，只能緊急呼叫警消搶救；消防人員到場後先用吊車將挖土機吊出，再將貨車車體往後拖動，最後用電動油壓推頂桿協助，駕駛被救出時右小腿骨折、左小腿撕裂傷送醫救治。

澎湖縣消防局表示，今早7時15分接獲民眾報案指稱，馬公市西文里185號前（五花馬水餃店），有一輛自大貨車附載1輛小型挖土機在駛往市區方向時，自撞匯豐汽車前招牌白鐵柱，大貨車駕駛人一度受困車內，請求派遣人車前往救援。消防局獲報後，立即派遣馬公分隊救助器材車及救護車共2車5人前往現場。

勤務人員到達現場後回報，大貨車駕駛人雙腿被夾受困於駛座內，惟意識清楚。由於駕駛艙被白鐵柱及後車斗前後擠壓，駕駛人雙腿被夾無法輕易脫困，故聯繫吊車到場支援，先將挖土機吊離，再將貨車車體往後拖動，增加脫困作業空間，以利勤務人員使用電動油壓推頂桿協助駕駛脫困。