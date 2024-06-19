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影／警局前車禍警遭控未及時處理 汐止警澄清：1分鐘到場

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市51歲陳姓女子與61歲王姓男子昨天晚間分騎機車行經汐止區大同路二段與民生街口，不慎發生擦撞，雙雙倒地。由於事故現場對面就是汐止分局，警方獲報後1分鐘趕抵，並於現場疏導交通及採證，2名傷者送醫後並無大礙。警方已調閱監視器畫面釐清車禍原因及肇責歸屬，全案依交通事故處理程序辦理。

據了解，這起車禍發生於昨天晚間8時許，騎乘機車的陳女及王男行經汐止區大同路二段與民生街口時不慎擦撞，2人連人帶車倒地，其中陳女則趴在地上動彈不得。目擊民眾立即報警並協助引導車流。但民眾質疑汐止分局就在事故現場對面，但警員卻未立即出來協助處理，讓人觀感不好。

汐止警方表示，警方於接獲報案後1分8秒內就趕抵現場，隨即進行疏導測繪及排除車禍，雙方駕駛經酒測候酒測值為0，警方已調閱相關監視器影像，釐清車禍原因及肇責歸屬。

汐止警方獲報後1分鐘到場，協助疏導車流及進行測繪。記者黃子騰／翻攝
汐止警方獲報後1分鐘到場，協助疏導車流及進行測繪。記者黃子騰／翻攝
陳姓女騎士倒地不起(紅圈處)，王男也人車倒地受傷(藍圈處)。記者黃子騰／翻攝
陳姓女騎士倒地不起(紅圈處)，王男也人車倒地受傷(藍圈處)。記者黃子騰／翻攝
新北2騎士在汐止分局對面發生車禍。記者黃子騰／翻攝
新北2騎士在汐止分局對面發生車禍。記者黃子騰／翻攝

交通事故 汐止 車禍

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