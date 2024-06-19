影／警局前車禍警遭控未及時處理 汐止警澄清：1分鐘到場

新北市51歲陳姓女子與61歲王姓男子昨天晚間分騎機車行經汐止區大同路二段與民生街口，不慎發生擦撞，雙雙倒地。由於事故現場對面就是汐止分局，警方獲報後1分鐘趕抵，並於現場疏導交通及採證，2名傷者送醫後並無大礙。警方已調閱監視器畫面釐清車禍原因及肇責歸屬，全案依交通事故處理程序辦理。

據了解，這起車禍發生於昨天晚間8時許，騎乘機車的陳女及王男行經汐止區大同路二段與民生街口時不慎擦撞，2人連人帶車倒地，其中陳女則趴在地上動彈不得。目擊民眾立即報警並協助引導車流。但民眾質疑汐止分局就在事故現場對面，但警員卻未立即出來協助處理，讓人觀感不好。