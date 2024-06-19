台1線清水區紅綠燈設計不良釀視線死角 騎士遭大貨車撞判國賠26萬

台中吳姓男子騎車經清水區中山路、中華北路口，遭1輛大貨車撞上釀多處骨折、脾臟破裂切除，他認為現場交通號誌設置不良，對公路局中區養護工程分局求償國賠65萬元；法院查，現場是沒有對稱的四行向路口，現場號誌同時開放，釀車流交織有視線死角，判公路局國賠26萬多元，可上訴。

吳男主張，他騎車沿清水區菁埔路經中山路、中華北路口，當時蘇姓駕駛開大貨車也要往中華北路，但路口號誌卻通時開放菁埔路與中山路方向通行，導致他遭貨車撞上，造成脾臟破裂、骨盆骨折，還有腦出血、肋骨斷了好幾根。

吳認為，現場紅綠燈設計為，菁埔路往中山路方向，以及中山路往中華北路方向，會有同時可直行，造成兩方向車流交織點增加碰撞風險瑕疵，認為公路局中區養護工程分局未正確設置號誌，連同醫藥、精神撫慰金及勞動力減損等，求償65萬元。

公路局中區養護工程分局抗辯稱，當初考量路況，讓菁埔路往中山路方向的燈號早開15秒，以增加中山路與菁埔路車流的視距，可避免車流阻礙，認為無過失。也控訴吳橫跨斑馬線直接駛入中山路，造視距縮短產生死角才發生事故，主張駁回。

台中地院查，案發地是由省道台1線（中華北路、中山路南往北）、菁埔路，及中山路北往南的四行向組成路口，路口沒有對稱，且中山路北往南與菁埔路兩行向雖會交織，卻非正對交會，容易產生視線死角，現場號誌卻設計兩行向同時開放，確實會增加事故風險。