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屏東看守所科員處理收容人違規 疑氣急攻心倒地送醫不治

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導

屏東看守所60歲鍾姓科員15日傍晚執勤，處理收容人違規，收容人踢舍房門，拿椅甩門時，鍾姓科員突疑氣急攻心昏迷，所方趕緊叫救護車送醫，經連日搶救，鍾姓科員17日下午3點不治，家屬悲痛，看守所全力協助後續治喪事宜。

屏東看守所表示，60歲鍾姓科員15日執勤時，當天傍晚6點多，一名收容人踢舍房門違規，鍾姓科員到場處理，打開舍房門帶出來輔導，一開始輔導、勸說，該名收容人個性暴躁，鍾拿椅子給收容人坐，收容人拿椅子摔鐵門等，鍾姓科員現場管教時疑氣到一氣之下氣急攻心，昏迷倒地，趕緊叫救護車送醫，17日下午過世。

看守所同事們與家屬相當哀痛，鍾姓科員在屏東看守所服務多年，相當資深。屏東看守所表示，案發後，所方與中華民國犯罪矯正協會、法務部矯正署前往慰問家屬，後續協助家屬治喪、因公撫卹等事宜，相關責任還無法判斷是否有因果關係，由醫院判定，這名收容人隔離，後續調查。

屏東看守所發鍾姓科員值勤時處理收容人違規時，突然昏迷倒地，送醫搶救不治。記者劉星君／攝影
屏東看守所發鍾姓科員值勤時處理收容人違規時，突然昏迷倒地，送醫搶救不治。記者劉星君／攝影

屏東 救護車 椅子

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