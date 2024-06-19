屏東看守所科員處理收容人違規 疑氣急攻心倒地送醫不治

屏東看守所60歲鍾姓科員15日傍晚執勤，處理收容人違規，收容人踢舍房門，拿椅甩門時，鍾姓科員突疑氣急攻心昏迷，所方趕緊叫救護車送醫，經連日搶救，鍾姓科員17日下午3點不治，家屬悲痛，看守所全力協助後續治喪事宜。

屏東看守所表示，60歲鍾姓科員15日執勤時，當天傍晚6點多，一名收容人踢舍房門違規，鍾姓科員到場處理，打開舍房門帶出來輔導，一開始輔導、勸說，該名收容人個性暴躁，鍾拿椅子給收容人坐，收容人拿椅子摔鐵門等，鍾姓科員現場管教時疑氣到一氣之下氣急攻心，昏迷倒地，趕緊叫救護車送醫，17日下午過世。