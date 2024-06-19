屏東看守所科員處理收容人違規 疑氣急攻心倒地送醫不治
屏東看守所60歲鍾姓科員15日傍晚執勤，處理收容人違規，收容人踢舍房門，拿椅甩門時，鍾姓科員突疑氣急攻心昏迷，所方趕緊叫救護車送醫，經連日搶救，鍾姓科員17日下午3點不治，家屬悲痛，看守所全力協助後續治喪事宜。
屏東看守所表示，60歲鍾姓科員15日執勤時，當天傍晚6點多，一名收容人踢舍房門違規，鍾姓科員到場處理，打開舍房門帶出來輔導，一開始輔導、勸說，該名收容人個性暴躁，鍾拿椅子給收容人坐，收容人拿椅子摔鐵門等，鍾姓科員現場管教時疑氣到一氣之下氣急攻心，昏迷倒地，趕緊叫救護車送醫，17日下午過世。
看守所同事們與家屬相當哀痛，鍾姓科員在屏東看守所服務多年，相當資深。屏東看守所表示，案發後，所方與中華民國犯罪矯正協會、法務部矯正署前往慰問家屬，後續協助家屬治喪、因公撫卹等事宜，相關責任還無法判斷是否有因果關係，由醫院判定，這名收容人隔離，後續調查。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言