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女友「嘖」一聲…大學助理教授拿筆電砸瞎她 最終得關4年定讞

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

大學林姓助理教授3年前和古姓前女友討論股票投資觀念時，對方不耐煩發出「嘖」一聲，並趕他離開，他憤而拿筆記型電腦砸向古女，導致古女左眼眶骨折、眼球破裂而幾近失明最高法院依傷害致重傷罪判刑4年定讞。

林有台大博士學歷，已婚並於大學擔任助理教授，古女則在另間大學任教。林2021年4月23日凌晨因不認同古女的股票投資觀念，加上對方不願意再回他話，他認為古女態度敷衍，拾起放在地上的筆電、高舉過肩，「啪」一聲朝古女的臉扔擲，導致古女左眼近乎失明。

林否認犯行，聲稱不需要為此傷害古女，他是隨手拿筆電往床墊上丟，不是朝古女丟擲，丟完後「不知道為什麼筆電會從我手中滑脫砸到她」，他也很驚訝、嚇一跳，他願意分期賠償古女900萬元。

古女指出，因聊天時她對林說的話不耐，發出「嘖」的聲音，林往房門走，她叫對方趕快離開，但林說「妳要不要好好的談」就拿起筆電砸她，她的臉就被筆電其中一個角砸到，最後一瞬間她有閉著眼，「爬起來時血就一直滴了」。

一審認為林是有社會生活經驗的成年人，卻只因細故而情緒失控，拿起體積不小、重量不輕的筆電朝人的頭部揮擲，除造成古女頭部外傷、腦震盪、左眼眶骨閉鎖性骨折外，還害得左眼球破裂，且事後不認罪，依傷害致重傷罪判4年徒刑。二審維持一審判決，但被最高法院撤銷發回更審。

更一審認為古女傷勢嚴重，且林未坦承犯行，沒有和古女和解，認為一審判決認事用法、量刑均無違誤，另林不符合自首減刑、緩刑要件，因此維持一審判決，依傷害致重傷罪判林4年徒刑，最高法院駁回上訴，全案定讞。

示意圖／ingimage
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失明 最高法院 骨折

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