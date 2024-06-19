警察打死人！恆春警動私刑毆打嫌犯致死 屏檢起訴移審法院續押

屏東縣警局恆春分局建民派出所今年2月發生蔡姓竊盜嫌犯猝死案，經相驗發脾臟破裂、內出血致死，警方將涉嫌傷害致死的建民派出所詹姓員警移送檢方收押偵辦。屏東地檢署偵結，檢方以詹執法過當，非法使用警棍將嫌犯毆傷致死，依公務員假借職務上權力、機會故意犯傷害致死罪嫌提起公訴，前天移審法院裁定續押。

檢方起訴指出，2月16日下午，建民所傅姓員警以蔡姓男子涉嫌竊取機車，前往蔡人住的旅社，發現蔡至停失竊機車的光復路空地一帶，聯繫值勤陳姓員警場支援，詹姓員警隨行前往，抵達現場後，詹不滿蔡否認犯行的態度，先將蔡推至牆邊，並以手壓制肩膀使其坐下，再以警棍敲打左小腿及右小腿，再以持警棍細端戳刺蔡的腹部，致蔡左脅鈍傷、脾臟裂傷併大量內出血的傷害。

之後經蔡姓竊嫌口頭同意搜索，詹姓員警帶同回旅社搜索，不顧蔡至醫院驗傷的請求及無法自行行走需人攙扶的身體狀況，於搜索完畢後即將蔡帶回建民所欲製作筆錄，在未製作筆錄前發現蔡經呼喊無反應且無脈搏，經施以CPR救護並送醫急救，到院前即無呼吸心跳，因脾臟裂傷併大量內出血，續發低血容休克，宣告死亡。

屏東地檢署2月22日向屏東地院聲明羈押禁見詹姓員警獲准，經法院准予延長羈押後後，調查證據完畢偵結，詹所犯屬國民法官法適用的罪名，6月17日移審法院審理，經法院裁定繼續羈押；屏檢指出，考量並徵詢被害家屬意見，將依國民法官法程序在法庭執行職務。