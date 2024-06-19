影／國1中壢服務區匝道貨車釀禍 側門未鎖緊包裹掉滿地
國道1號北向中壢服務區匝道今天上午26歲李姓司機駕駛一輛聯結貨車，行經該匝道北上55公里處，因右側鷗翼門未鎖緊，車內貨物迅速掉落，並散落匝道及邊坡，國道警方表示，國道員警封閉貨物占用1車道及外側路肩處理，幸未造成其他車輛事故，李姓司機依違反道路交通管理處罰條例規定，將可處3000至1萬8000元罰款。
國道警方表示，國道1號北向55公里中壢服務區北向入口匝道，今天上午7時5分報案，李姓聯結貨車司機行經該處，右側鷗翼門未鎖緊，車內貨物掉落匝道一地，警方獲報立即調派巡邏車處理，並通報交控派遣工務段協同處理清除。
該聯結貨車載運的打包箱子、包裹大批外送貨物散落至該匝道及邊坡滿地，現場封閉1車道、外側路肩，幸未波及其他車輛事故。
國道警方表示，李姓司機運送貨物，未依規定綑紮牢固掉落，影響行車，訊後將他依違反道路交通管理處罰條例規定，可處3000元以上、1萬8000元以下罰鍰，並責令改正或禁止通行。
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