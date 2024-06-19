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影／台中婦牽狗闖紅燈…他險撞爆粗口 警搭順風車拍短影音宣導
台中市一名婦人在本月初牽狗行經北區時闖紅燈，險遭轎車駕駛撞上，駕駛也氣得爆粗口，影片在網路引發討論，第二警分局也以該案例，拍攝一支短影音在社群平台上架，也提醒市民「行人違規」有高肇事死傷比例，今年台中市1月至3月即有行人死亡交通事故17件，需多加留意。
第二警分局表示，行人違規同樣會造成交通事故，釀成死傷，根據交通部道安資訊平台，台中市今年1至3月行人死亡交通事故共計17件，其中10件是因「行人違規」導致，高達58.8%，主要肇因以行人未依規定穿越車道，以及行人闖紅燈為主。
另外高齡者65歲以上有10件，就占全體近「6成」，高齡者死亡風險高居各年齡層首位，行人高肇事死傷比例，更讓多數人詬病「行人帝王」。
第二警分局近日製作交通宣導短影音，藉由高齡者視角方式，讓更多人反思行人NG行為恐害人害己，生命安全遠比罰單更重要。
第二警分局長周俊銘表示，為了維護各用路人安全，已在6月15日起，加強行人違規宣導及取締工作，藉由短影片喚起行人也須遵守相關法規，勿貪圖便利而違反道路交通安全規則，但若走在行人穿越道上違規闖紅燈，或沒有走在行穿線發生交通事故，還是得負起肇事責任。
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