影／台中婦牽狗闖紅燈…他險撞爆粗口 警搭順風車拍短影音宣導

台中市一名婦人在本月初牽狗行經北區時闖紅燈，險遭轎車駕駛撞上，駕駛也氣得爆粗口，影片在網路引發討論，第二警分局也以該案例，拍攝一支短影音在社群平台上架，也提醒市民「行人違規」有高肇事死傷比例，今年台中市1月至3月即有行人死亡交通事故17件，需多加留意。

第二警分局表示，行人違規同樣會造成交通事故，釀成死傷，根據交通部道安資訊平台，台中市今年1至3月行人死亡交通事故共計17件，其中10件是因「行人違規」導致，高達58.8%，主要肇因以行人未依規定穿越車道，以及行人闖紅燈為主。

另外高齡者65歲以上有10件，就占全體近「6成」，高齡者死亡風險高居各年齡層首位，行人高肇事死傷比例，更讓多數人詬病「行人帝王」。

第二警分局近日製作交通宣導短影音，藉由高齡者視角方式，讓更多人反思行人NG行為恐害人害己，生命安全遠比罰單更重要。