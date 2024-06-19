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台中地政局驚傳女子墜樓 9樓掉落人行道失去生命跡象

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中市地政局今天上午8點多驚傳有人墜樓，警消獲報到場發現1名女性自9樓墜落，倒臥人行道上當場死亡，因當時正值上班時段，嚇壞不少附近路過民眾、上班族，因女子身上無證件，警方目前排除是地政局員工，將進一步確認其身分、案發原因，同時報請檢方相驗。

台中市第一分局今上午8點多獲報，位於西區三民路的地政局有民眾墜樓，到場發現1名女性自9樓掉落，倒臥在人行道上已死亡，但因女子身上沒有證件或其他可識別身分物，身分待查。

警方也向地政局確認，該名女子並非地政局員工，對於墜樓原因有待釐清，將追查其身分，也報請台中地檢署相驗釐清死因。

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台中市地政局今天上午8點多驚傳有人墜樓，警消獲報到場發現1名女性自9樓墜落，倒臥人行道上當場死亡。示意圖／本報資料照
台中市地政局今天上午8點多驚傳有人墜樓，警消獲報到場發現1名女性自9樓墜落，倒臥人行道上當場死亡。示意圖／本報資料照

上班族 人行道 台中市

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