台南前女警洩密...牽連同事、法警男友及律師 今判2年獲緩刑

前年9月有人側錄台南市警五分局交通分隊辦公室內員警吃午餐看「火影忍者」上網爆料，經內部追查，原來是宋姓前女警的程姓男友不滿遭攔下盤問才偷拍上網，事隔2月分隊又遭爆料，這次是辦公室內部監視器畫面流出，宋女委託女同事幫忙調閱，涉及洩密外，時任法警的程男依女友在交通分隊人脈向沈姓律師介紹案件，今宣判，宋女等4人分處2年至5月均獲緩刑或易科罰金。

檢方起訴，前交通分隊宋女、前台南地院法警程姓男友、現任善化警分局林姓女警及沈姓律師共4人，指宋因與吳姓前男友有糾紛，透過公務電腦登入車籍資訊及車牌辨識系統，查詢吳等人車籍資料。

且宋女為取得錄有吳進出該分隊的監視器影像資料，委由當時交通分隊林姓女警，利用不知情員警，登入監視器主機電腦後，翻拍監視器影像資料交給宋女。

同時，檢警追查時，發現宋女的程姓男友曾擔任台南地院法警，結識沈姓律師，程向沈表示有交通隊人脈可為他介紹案件，沈允諾願支付介紹費給程，程也因而獲得5000元不法利益。