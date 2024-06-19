快訊

Adobe搞複雜退訂流程、隱瞞退訂「高額取消費用」挨告 官方回應了

中職／日媒也關注返台打球 張育成社群15字感謝球迷祝福

熱死人了！聖城麥加氣溫飆51.8度 逾550名朝聖客被熱死、2000多人須治療

台南前女警洩密...牽連同事、法警男友及律師 今判2年獲緩刑

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

前年9月有人側錄台南市警五分局交通分隊辦公室內員警吃午餐看「火影忍者」上網爆料，經內部追查，原來是宋姓前女警的程姓男友不滿遭攔下盤問才偷拍上網，事隔2月分隊又遭爆料，這次是辦公室內部監視器畫面流出，宋女委託女同事幫忙調閱，涉及洩密外，時任法警的程男依女友在交通分隊人脈向沈姓律師介紹案件，今宣判，宋女等4人分處2年至5月均獲緩刑或易科罰金。

檢方起訴，前交通分隊宋女、前台南地院法警程姓男友、現任善化警分局林姓女警及沈姓律師共4人，指宋因與吳姓前男友有糾紛，透過公務電腦登入車籍資訊及車牌辨識系統，查詢吳等人車籍資料。

且宋女為取得錄有吳進出該分隊的監視器影像資料，委由當時交通分隊林姓女警，利用不知情員警，登入監視器主機電腦後，翻拍監視器影像資料交給宋女。

同時，檢警追查時，發現宋女的程姓男友曾擔任台南地院法警，結識沈姓律師，程向沈表示有交通隊人脈可為他介紹案件，沈允諾願支付介紹費給程，程也因而獲得5000元不法利益。

宋女已於去年7、8月間離職，宋女、林女及程等3人認罪，請求從輕量刑。沈主張無罪，坦承有給仲介費，是程主動聯絡，但非刑事案件。

台南交通分隊前女警洩密案今宣判，宋姓前女警應執行2年，緩刑5年，並支付國庫5萬，提供210小時義務勞務。圖／本報資料照
台南交通分隊前女警洩密案今宣判，宋姓前女警應執行2年，緩刑5年，並支付國庫5萬，提供210小時義務勞務。圖／本報資料照

台南 男友 監視器

延伸閱讀

竹北女警成警界惡鬥棋子？新竹也曾發生假媒體亂爆料

一時好奇查女警個資…偵查小隊長曾獲全國模範警察 懲戒法院判決出爐

「特斯拉哥」影射台中女警賣淫...警斥不實要追查 臉書影片急下架

律師洩密給詐團羈押！「律師的辯護律師」也洩密 法院這樣判

相關新聞

台南前女警洩密...牽連同事、法警男友及律師 今判2年獲緩刑

前年9月有人側錄台南市警五分局交通分隊辦公室內員警吃午餐看「火影忍者」上網爆料，經內部追查，原來是宋姓前女警的程姓男友不...

影／台中42歲女求職不順又失智徘徊街頭 白髮母親警所帶回家

台中一名42歲女子曾因求職不順壓力大，產生人群恐懼，最近又疑似失智，前天獨自外出購物迷路徘徊街頭，員警帶她回派出所通知家...

女警遭爆下海 竹北分局：無事證

新竹縣竹北警分局潘姓女偵查佐被爆在新竹市某養生館兼差，警方調查行車軌跡、監視器及簽到、簽退紀錄，查出她僅出入該店一次，也...

博愛座存廢掀議 北捷說話了「因中央法規無法廢除」

台北捷運近日發生多起博愛座糾紛，引發討論；有不少民眾認為應該要廢除「博愛座」，但也有一派人認為需要保留，照顧隱性需求者。...

嘉義太保警上班途中撞上「外側左轉機車」 7旬女騎士傷重不治

嘉義縣太保市今下午4點多發生死亡車禍，27歲陳姓警員在上班途中，行經縣道168與春珠里村里道路路口，與正要左轉機車相撞，...

法會變拳賽？中壢一場告別式淪靈前全武行 1句話引爆10餘人亂鬥

桃園市中壢殯葬園區今天下午一名游姓死者舉辦告別式，上香民眾與死者親友在靈堂前一言不和，雙方10餘人爆發全武行，造成3人受...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。