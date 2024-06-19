影／台中42歲女求職不順又失智徘徊街頭 白髮母親警所帶回家

台中一名42歲女子曾因求職不順壓力大，產生人群恐懼，最近又疑似失智，前天獨自外出購物迷路徘徊街頭，員警帶她回派出所通知家人，白髮蒼蒼母親帶回女兒，感謝員警熱心，對女兒迷路找不到回家的路，感到不捨和難過。

前天下午4時19分許，大雅警分局潭北派出所警員周瑋儒、王博炫執行勤務時接獲民眾報案，在潭子區潭豐路一帶有迷失婦人，需要警方協助。

警方獲報後到場處理，發現42歲女子獨自站在賣場門口不發一語，警方見狀後上前關心，起初女子十分排斥與人接觸，不願透露太多，在員警耐心引導下，女子才卸下心防表示自己迷路，不知道該如何回家，才站在店門口。

警方在她身上找到相關證明文件，將女子載返派出所通知家屬到所領回，年邁母親到場後感謝警方積極協助，她說女兒年輕時求職不順，加上生活壓力過大，導致漸漸排斥與人相處，性格也逐漸產生變異，近期疑似有失智傾向，這次女兒未向家人告知便獨自搭公車從大雅住處到潭子購買生活用品，購物完畢後卻忘了回家的路，還好遇到警方與熱心店員，才能順利返家。