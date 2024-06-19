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女警遭爆下海 竹北分局：無事證

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹報導

喧騰一時的新竹縣竹北警分局潘姓女警因出現在新竹市某護膚店，被爆出疑似有「兼差」情事，經過近1月調查「查無兼差具體事證」，終於還她清白。圖／翻攝自網路
喧騰一時的新竹縣竹北警分局潘姓女警因出現在新竹市某護膚店，被爆出疑似有「兼差」情事，經過近1月調查「查無兼差具體事證」，終於還她清白。圖／翻攝自網路
新竹縣竹北警分局潘姓女偵查佐被爆在新竹市某養生館兼差，警方調查行車軌跡、監視器及簽到、簽退紀錄，查出她僅出入該店一次，也不在員工名冊上，沒有兼差的具體事證，免於汰除，但曾找同事代簽到、退二次事證明確，將依偽造文書罪嫌函送。

竹北分局指出，調查行車軌跡、沿線路口監視器、停留時間，比對簽到、簽退筆跡及紀錄，回溯至今年一月，潘姓女偵查佐僅在五月十日進出該養生館，不過當月請同事代簽到、退兩次，因五月加班費在六月才申報，潘尚未申報，並無虛報加班費事證。

行政調查結果，潘坦承未經報備非因公涉足不妥當場所及與特定對象不當接觸，情節嚴重，維持一大過；竹北分局偵查隊長李宗和、彭姓小隊長督導不周，維持申誡兩次，彭已自行調職刑警大隊。潘與代簽的一名偵查佐，警詢後將依偽造文書罪嫌函送。

事發後潘調至其他分局內勤，上下班正常，心情漸平復，不願受訪。竹北分局調查時，竹縣警察局督察系統也接獲檢舉，事件經兩家網路媒體傳開，網路社群出現「芊芊」兼差宣傳照、三圍表、價碼等「懶人包」，警方強調查證相關資訊與事實不符。

有警界人士質疑是精心策畫的內鬥，人格毀滅潘，並打擊偵查隊長。官警說，新竹曾發生不明人士架設「每日蘋果」網站，報導警局官商勾結，手法類似。

偽造文書 加班費 新竹 監視器 網路媒體

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